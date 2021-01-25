Синоптики рассказали о температурном рекорде в европейской части РФ

Синоптики прогнозируют рекордно высокие температуры в центре европейской части России в последнюю неделю января. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично - из субтропиков Атлантики.

Это очень теплые воздушные массы, рассказал метеоролог РИА Новости. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр европейской части страны с температурами близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3...4 градусов. Ученый уточнил, что такая теплая погода формирует аномалию и температура в регионе установится выше нормы на 10-13 градусов.

На юге европейской части России столбики термометров поднимутся до +10...14. На востоке Центрального федерального округа температура будет на 16 градусов выше нормы, заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в Москве день 24 января стал самым теплым с начала зимы. Термометры на станции ВДНХ зафиксировали +2,2 градуса. Эта температура превысила климатическую норму на десять градусов.