Собянин объявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве

В Москве зафиксирован минимальный с конца сентября суточный прирост больных коронавирусом. Эпидемия пошла на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения госпиталя для пациентов с COVID-19 на ВДНХ.

"Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни", - сказал Собянин.

За прошедшие сутки в столице зафиксировали 2382 новых случаев COVID-19. Ранее подобные показатели были 30 сентября, после чего количество вновь заболевших в городе только росло.