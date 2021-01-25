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25.01.2021 08:02
Рубрика: Общество

В Москве детям начали давать двойные имена

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди имен, которые москвичи дают своим детям, начали встречаться двойные. Об этом на официальном портале мэрии mos.ru рассказали представители ЗАГС, подготовившие статистику к Татьяниному дню.

Фото: iStock
Названы самые популярные имена детей в Москве

Как отмечается в материале, за последние 20 лет двойных имен только с включением Татьяны зарегистрировано более 40. В из числе Рэчел-Татьяна, София-Татьяна, Татьяна-Мария, Татьяна-Николь.

В целом же популярность имени Татьяна с годами в Москве стала снижаться. Больше всего Татьян родилось в 2000 году - более 650 девочек. До 2009 года этот показатель оставался стабильным, потом количество новых Татьян-москвичек начало уменьшаться.

В регионах Общество Общество Семья и дети Общество Ежедневник Образ жизни Москва Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Татьянин день

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