В Москве детям начали давать двойные имена

Среди имен, которые москвичи дают своим детям, начали встречаться двойные. Об этом на официальном портале мэрии mos.ru рассказали представители ЗАГС, подготовившие статистику к Татьяниному дню.

Как отмечается в материале, за последние 20 лет двойных имен только с включением Татьяны зарегистрировано более 40. В из числе Рэчел-Татьяна, София-Татьяна, Татьяна-Мария, Татьяна-Николь.

В целом же популярность имени Татьяна с годами в Москве стала снижаться. Больше всего Татьян родилось в 2000 году - более 650 девочек. До 2009 года этот показатель оставался стабильным, потом количество новых Татьян-москвичек начало уменьшаться.