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25.01.2021 11:56
Рубрика: Экономика

В Москве продажи офисов поставили антирекорд

Текст: Сергей Бабкин

Количество сделок с офисами в столице в 2020 году оказалось на минимальном уровне за последние 14 лет, сообщает агентство Москва со ссылкой на компанию JLL.

Фото: iStock
В 2021 году в Москве появится рекордное количество новых офисов

Общая площадь офисов, которая продавалась или сдавалась в аренду, составила 768 тысяч квадратных метров. Это минимум за всю историю наблюдений с 2007 года. В частности, по сравнению с 2019 годом объем сделок сократился в два раза.

Как отмечает член совета директоров, руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений Алексей Кучвальский, в связи с пандемией компании начали искать разные форматы для удаленных рабочих мест. В связи с этим даже ранее действовавшие договоры аренды были пересмотрены.

Наибольшую заинтересованность в покупке и аренде офисов в Москве проявили банковские структуры и фирмы бизнес-услуг, на их доли пришлось без малого по 30 процентов от общего объема упавшего спроса. При этом заметно сократилось количество иностранных компаний, участвующих в сделках с офисами. Если до пандемии их доля составляла 30 процентов, то в 2020-м она упала до 14 процентов.

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