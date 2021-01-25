В Подмосковье наркодилер пытался перевезти 1,5 килограмма героина

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД России "Мытищинское" при силовой поддержке отряда спецназа "Гром" ГУ МВД России по Московской области остановили иномарку под управлением 27-летнего уроженца ближнего зарубежья. В ходе досмотра автомобиля под водительским сиденьем обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Оказалось, что содержимое свертка является наркотическим средством - героином, общим весом около 1,5 килограмма.

В итоге возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ - "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.