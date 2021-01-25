В России отмечают День студента

25 января в России традиционно отмечается Татьянин день - день основания Московского государственного университета им. Ломоносова. В этом году МГУ исполняется 266 лет.

Но с годами праздник "ломоносовцев" превратился в день, который празднует все студенчество России. С 2005 года Татьянин день стал официальным Днем российского студенчества.

В этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, особо не разгуляешься. Тем не менее, в МГУ подготовлена праздничная программа - не только для студентов, но и для преподавателей и ученых университета. Причем на несколько дней.

Так, сегодня, 25 января, в актовом зале главного здания Московского университета состоится вручение премий лучшим ученым вуза - лауреатам премий имени Ломоносова и Шувалова, а также стипендиатам МГУ. Прозвучат поздравления от космонавтов с МКС, покажут уникальные реликвии Императорского Московского университета. Трансляцию можно посмотреть здесь.

А 26 января, во вторник, будет дан старт строительным работам на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

В 14.00 26 января начнется традиционный студенческий огонек с участием ректора МГУ академика В.А. Садовничего.

С 26 по 28 января в Московском университете пройдет VI Форум лидеров студенческих и молодежных организаций.

Зачетка для ректора

Накануне Дня студента мы попросили ректоров российских вузов вспомнить истории из студенческой жизни.

Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН, выпускник СПбПУ 1981 года:

- Я окончил физико-математическую школу в Кустанае. У нас был очень сильный класс. Все смогли поступить в вузы, в том числе в одни из лучших. Я выбрал Политех. Причем уже после девятого класса.

Учился с удовольствием.

Особая история связана с поездкой в 1978 году на фестиваль молодежи и студентов в Гавану. Плыли на корабле 18 незабываемых дней. Сам фестиваль продолжался неделю, и все эти дни Куба не работала.

В подарок кубинцам мы привезли несколько новеньких "Икарусов" с кондиционерами и объездили на них всю Кубу.

Запомнилось и открытие фестиваля. Мы сидели в первых рядах стадиона. И вдруг хлынул тропический ливень. Не поверите, мы почти сразу оказались по пояс в воде, в которой плавали окурки и мусор. Вода ушла быстро, но последствия потопа остались, особенно на наших белоснежных одеждах.

Очень радушно принимали нас жители Гаваны. Зазывали в ресторанчики, угощали замечательным кофе, сигарами.

Руслан Долженко, директор Уральского института управления - филиала РАНХиГС:

- Помню, как впервые списал на контрольной по истории Отечества. Пытался подглядеть в учебник - видимо, не очень хорошо помнил факты, детали события. Преподаватель истории - очень добрый, корректный педагог - попросила прекратить. Еще на первом занятии она предупредила, что те, кто списывает, обычно не могут у нее сдать экзамен на высокую оценку. Было стыдно, я собрал вещи и ушел с занятия, не сдав работу. Душу жгло, что пятерки не получу, подвожу родителей.

Зато к следующей паре я знал по теме все - несколько дней перечитывал книги по истории. Когда одногруппник не смог ответить на вопрос, я очень неуверенно, красный от волнения, поднял руку. Отвечал из-за кафедры. По ощущениям, это было одно из самых ярких выступлений - не подглядывал, сыпал цифрами, годами, фамилиями, был очень эмоционален. Получил "отлично". Позже на экзамене попался вопрос про Гражданскую войну в Сибири - я увлекался этой темой в школе, ходил по музеям, зачитывался книгами про Федора Колядо, 20-летнего парня, командира партизанского отряда в Алтайском крае. Ответил безупречно.

24 года прошло, но я помню, как скрипело перо, когда в зачетке появлялась запись… Только за дверью я посмотрел оценку. Это была "пятерка".

Желаю нынешним студентам не совершать подобных ошибок, быть безупречным в учебе, выходить за пределы возможностей.

Николай Морозкин, ректор Башкирского государственного университета, профессор:

- Я учился в Мордовском государственном университете. Мои студенческие годы - это студенческие отряды, с которыми мы собирали яблоки в Краснодарском крае и тянули линии электропередачи в Карелии. Это и участие в народном оркестре, где я играл на балалайке, и нам каждый семестр шили новые очень красивые костюмы. И углубленные занятия наукой с первых курсов, которые с самого начала позволили безоговорочно определиться с дальнейшей сферой деятельности.

Но больше всего, конечно, запомнилось вот что. Мы с однокурсниками заранее узнавали темы лекций именитых профессоров. Всю ночь самостоятельно изучали их по учебникам, которые брали в библиотеке. И как только уважаемый профессор начинал читать лекцию, мы, усаживаясь на первых партах, опережая друг друга, начинали задавать ему вопросы, показывая глубокое знание предмета. Невероятно радовались реакции преподавателя, который недоумевал, откуда мы все знаем.

Единственный минус - потом весь день страшно хотелось спать. Но каждый перерыв мы бегали в буфет и пили вкуснейший свежесваренный кофе, вкус которого до сих пор ассоциируется со студенческими годами.

Сергей Емельянов, ректор Юго-Западного государственного университета:

- В 1981 году я поступил на тот момент в Курский политехнический институт на машиностроительный факультет. Первое сентября мне пришлось встретить на практике по сбору яблок. Это было в плодосовхозе "Сафоновский" Кореневского района.

Норма на человека в день была немалая - 480 килограммов. Мы вооружались веревками с крюками, пустыми ведрами, ящиками и принимались за работу.Трудовой день начинался довольно рано, но пролетал незаметно в разговорах и шутках с товарищами.

На протяжении пяти лет, будучи студентом, я ездил на практику по сбору яблок. Каждый год нас привозили в совхоз на два месяца, в каждой бригаде было до 500 человек.

С ностальгией вспоминаю эти годы, нашу молодость, о том, как мы жили и мечтали о будущем. Мы стояли на пороге взрослой жизни и уверенно смотрели вперед.

Отрадно, что сегодняшние студенты похожи на нас. Я вижу их работу, старания, интерес и понимаю, что наше будущее в надежных руках.