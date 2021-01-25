В столице отремонтируют более 1,3 тысячи кровель в 2021 году

В рамках региональной программы капитального ремонта специалисты приведут в порядок 1353 кровли типовых многоквартирных домов и исторических зданий. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Уточняется, что среди кровель 60% - это плоские наплавляемые крыши, а 40% - металлические скатные. Больше всего - 267 крыш - отремонтируют в центре. На втором месте - юг, где приведут в порядок 151 крышу.

Отремонтируют 43 кровли домов - объектов культурного наследия. Среди них Дом московского купеческого общества (ул. Солянка, д.1/2), доходный дом Троицкого подворья (2-й Троицкий пер., д.6), доходный дом архитектора Алексея Щеглова (Лялин пер., д.5, стр.1) и крыши других строений.

Общая площадь всех крыш, которые обновят в 2021 году, составляет около двух миллионов квадратных метров.

Напомним, что в капитальный ремонт крыш входят работы по полной замене старого кровельного покрытия. Кроме этого, специалисты ремонтируют стыки плит, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам, чинят или меняют ограждения. Работы по ремонту плоскостных крыш начнутся в теплое время года.