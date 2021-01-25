В Тамбовской области COVID-19 заболели шесть годовалых малышей

В Тамбовской области среди 158 новых заболевших коронавирусом оказалось десять детей. Шестерым из них всего год.

- Все 158 случаев связаны с контактом с заболевшими. 63 мужчины, 85 женщин, 10 детей: пятеро мальчиков 1-17 лет и девочки от 1 до 16. Возраст взрослых от 19 до 89 лет, - сообщили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Тамбовской области зарегистрировано 21622 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В 4972 из них болезнь протекала без клинических проявлений. 19978 человек выздоровели, 762 находятся в больнице. 8742 человека прошли вакцинацию против COVID-19.