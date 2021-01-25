Во Владимире завели уголовное дело против мужчины, распылившего газ в сотрудника полиции

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга, применившего газовый баллончик против сотрудника полиции.

По информации следственного управления СК РФ по Владимирской области, 23 января 38-летний участник несанкционированного мероприятия, проходившего на Театральной площади областного центра, распылил газовый баллончик в лицо сотрудника МВД, находившегося при исполнении должностных обязанностей.

Мужчина был задержан. Региональные следственные органы СК РФ возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

- Вину в совершении преступления подозреваемый полностью признал, в содеянном раскаялся, - рассказали в региональном СУСК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.