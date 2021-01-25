Фильм "Пугало" якутского режиссера Дмитрия Давыдова получил специальную премию "Вера в кино" на международном кинофестивале в норвежском городе Тромсе.

В драме "Пугало" повествуется о деревенской знахарке, которая замаливает грехи, исцеляя людей ценой своей жизненной энергии. Односельчане называют ее ведьмой, шарлатанкой, могут и побить, но когда с кем-то в семье случается беда, идут за помощью к ней. Фильм сложный, многоплановый, заставляющий зрителя думать.

Жюри кинофестиваля оценило эту глубину. Ведь учрежденная в 2017 году премия - расписанная в монастыре кармелитов икона - присуждается лентам, побуждающим к размышлениям о месте религии в обществе и жизни людей.

"Я был у вас два года назад - в замечательном Тромсе. Благодарю за приз "Вера в кино". Такая поддержка с вашей стороны нас вдохновляет", - поблагодарил организаторов фестиваля Дмитрий Давыдов.

В сентябре прошлого года фильм "Пугало" получил Гран-при 31-го "Кинотавра". Наград многих международных кинофестивалей были удостоены и другие картины Дмитрия Давыдова.

При этом режиссер-триумфатор до последнего времени работал учителем начальных классов в школе села Амга. И лишь несколько дней назад он решил уволиться из школы, объяснив причину двумя словами: "Выбрал кино".