Якутский фильм "Пугало" получил спецпремию кинофестиваля в Норвегии

Полнометражная лента "Пугало" якутского режиссера Дмитрия Давыдова получила спецпремию "Вера в кино" на международном кинофестивале в норвежском городе Тромсе.

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, на фестивале в этом году показали два фильма Дмитрия Давыдова.

- Я был у вас два года назад - в замечательном Тромсе. Очень скучаю. Благодарю вас за приз "Вера в кино". Такая поддержка с вашей стороны нас вдохновляет, и прекрасно, что вы поддерживаете кино, которое снимается на Крайнем Севере, - обратился якутский режиссер к организаторам фестиваля.

Кинофестиваль в Тромсе (TIFF) является крупнейшим в Северной Европе. Премия "Вера в кино" была учреждена в 2017 году. Она присуждается фильмам, побуждающим к размышлениям о месте религии в обществе и жизни людей. Победитель получает расписанную вручную икону, созданную в монастыре кармелитов в Тромсе.