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25.01.2021 05:06
Рубрика: Происшествия

На Сахалине капитан судна заплатит штраф за добычу 105 тонн минтая

Текст: Артем Красиков

В Сахалинской области капитана рыболовецкого судна приговорили к штрафу за незаконный вылов 105 тонн минтая.

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Неучтенную рыбу добыли в Западно-Беринговоморской подзоне, общий ущерб составил более 22 миллиона рублей. Подсудимый возместил его в полном объеме, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Пограничное управление регионального управления ФСБ РФ.

Южно-Сахалинский городской суд признал фигуранта дела виновным в нарушении законодательства об исключительной экономической зоне РФ. Мужчина заплатит штраф в 150 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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