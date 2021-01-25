На Сахалине капитан судна заплатит штраф за добычу 105 тонн минтая

В Сахалинской области капитана рыболовецкого судна приговорили к штрафу за незаконный вылов 105 тонн минтая.

Неучтенную рыбу добыли в Западно-Беринговоморской подзоне, общий ущерб составил более 22 миллиона рублей. Подсудимый возместил его в полном объеме, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Пограничное управление регионального управления ФСБ РФ.

Южно-Сахалинский городской суд признал фигуранта дела виновным в нарушении законодательства об исключительной экономической зоне РФ. Мужчина заплатит штраф в 150 тысяч рублей.