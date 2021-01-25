На Сахалине скорая помощь с беременной перевернулась после ДТП

В Южно-Сахалинске произошло ДТП с машиной скорой помощи, которая перевозила женщину на последнем месяце беременности.

Спецавтомобиль столкнулся на перекрестке с внедорожником. У акушера, водителя и беременной женщины диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил региональному минздраву провести служебную проверку по факту аварии.

"Очень важно совместно с ГИБДД разобраться в причинах. Также хочу призвать автомобилистов пропускать спецтранспорт с включенными сигналами. Отдельная благодарность жителям, которые пришли на помощь в первые секунды после ДТП и помогали до прибытия спасателей", - сообщает пресс-служба правительства региона.