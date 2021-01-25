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25.01.2021 10:49

Парламент Якутии: Школьная медицина получит развитие в республике

Текст: Владимир Таюрский
Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии ведет последовательную работу над проектом, который позволит внедрить и развивать в регионе школьную медицину, создать эффективную модель сбережения здоровья детей в общеобразовательных учреждениях.

Пилотный проект "Школьная медицина" был разработан минздравом и минпросвещения России 2016 году. В 2016-2018 годах в качестве эксперимента он начал реализовываться в пяти российских регионах: Ростовской, Смоленской и Тамбовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и в Республике Саха (Якутия). Лучшей моделью школьной медицины был признан ямало-ненецкий вариант. В целом опыт показал, что это направление надо развивать во всех субъектах федерации. Но пока дальше эксперимента дело не пошло.

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Как считает председатель постоянного комитета Госcобрания Якутии по науке, образованию культуре, СМИ и делам общественных организаций Феодосия Габышева, направление "Школьная медицина" необходимо закрепить на федеральном уровне: "Волнует состояние здоровья школьников, рост школьных патологий и различных отклонений. Ситуацию можно изменить только совместными усилиями педагогов, врачей и организаторов здравоохранения. Отечественный опыт, связанный с эпидемией кори в недавнем прошлом и с пандемией в настоящем, дает повод глубоко задуматься над этим вопросом и заняться им очень серьезно. Мы выступили с инициативой и добились, чтобы Совет законодателей при Совете Федерации включил в план работы рассмотрение проекта "Школьная медицина".

В 2019 году главврач Амгинской районной больницы (ныне председатель Совета депутатов Амгинского улуса) Софья Александрова выступила на совещании с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с предложением закрепить повсеместную реализацию данного проекта на федеральном уровне. Пока решения по нему нет, тем не менее, в улусе развивают школьную медицину самостоятельно.

"С 1 января 2021 года в Амгинском улусе дополнительно введены 18 штатных единиц для медицинских работников дошкольных учреждений с фондом оплаты труда и полным социальным пакетом. Ранее все это было на уровне договоров с больницами о предоставлении услуг с заработной платой ниже МРОТ и без соцпакета. Совместно с Феодосией Габышевой планируем выезд в Ямало-Ненецкий округ - нам интересно то, как реализуется пилотный проект в этом регионе. Хочется внедрить подобное у нас в Якутии. Уверена, что медицинское обслуживание обязательно в дошкольных и школьных учреждениях", - считает Софья Александрова.

По словам Феодосии Габышевой, такая практика существует и в других районах республики. По ее инициативе вопрос был обсужден на уровне Якутской городской думы и получил одобрение депутатов.

"Это пока первый этап. В детских садах и школах могут быть созданы разные модели качественной школьной медицины, но системный подход и принципы должны быть едиными. Надеемся, что получим положительное решение федеральных структур и сможем реализовать проект, взяв за основу результаты эксперимента в пилотных субъектах", - резюмирует Феодосия Габышева.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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