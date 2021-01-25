Парламент Якутии: Школьная медицина получит развитие в республике

Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии ведет последовательную работу над проектом, который позволит внедрить и развивать в регионе школьную медицину, создать эффективную модель сбережения здоровья детей в общеобразовательных учреждениях.

Пилотный проект "Школьная медицина" был разработан минздравом и минпросвещения России 2016 году. В 2016-2018 годах в качестве эксперимента он начал реализовываться в пяти российских регионах: Ростовской, Смоленской и Тамбовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и в Республике Саха (Якутия). Лучшей моделью школьной медицины был признан ямало-ненецкий вариант. В целом опыт показал, что это направление надо развивать во всех субъектах федерации. Но пока дальше эксперимента дело не пошло.

Как считает председатель постоянного комитета Госcобрания Якутии по науке, образованию культуре, СМИ и делам общественных организаций Феодосия Габышева, направление "Школьная медицина" необходимо закрепить на федеральном уровне: "Волнует состояние здоровья школьников, рост школьных патологий и различных отклонений. Ситуацию можно изменить только совместными усилиями педагогов, врачей и организаторов здравоохранения. Отечественный опыт, связанный с эпидемией кори в недавнем прошлом и с пандемией в настоящем, дает повод глубоко задуматься над этим вопросом и заняться им очень серьезно. Мы выступили с инициативой и добились, чтобы Совет законодателей при Совете Федерации включил в план работы рассмотрение проекта "Школьная медицина".

В 2019 году главврач Амгинской районной больницы (ныне председатель Совета депутатов Амгинского улуса) Софья Александрова выступила на совещании с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с предложением закрепить повсеместную реализацию данного проекта на федеральном уровне. Пока решения по нему нет, тем не менее, в улусе развивают школьную медицину самостоятельно.

"С 1 января 2021 года в Амгинском улусе дополнительно введены 18 штатных единиц для медицинских работников дошкольных учреждений с фондом оплаты труда и полным социальным пакетом. Ранее все это было на уровне договоров с больницами о предоставлении услуг с заработной платой ниже МРОТ и без соцпакета. Совместно с Феодосией Габышевой планируем выезд в Ямало-Ненецкий округ - нам интересно то, как реализуется пилотный проект в этом регионе. Хочется внедрить подобное у нас в Якутии. Уверена, что медицинское обслуживание обязательно в дошкольных и школьных учреждениях", - считает Софья Александрова.

По словам Феодосии Габышевой, такая практика существует и в других районах республики. По ее инициативе вопрос был обсужден на уровне Якутской городской думы и получил одобрение депутатов.

"Это пока первый этап. В детских садах и школах могут быть созданы разные модели качественной школьной медицины, но системный подход и принципы должны быть едиными. Надеемся, что получим положительное решение федеральных структур и сможем реализовать проект, взяв за основу результаты эксперимента в пилотных субъектах", - резюмирует Феодосия Габышева.