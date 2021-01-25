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25.01.2021 21:37
Рубрика: Экономика

Шерстяной кредит

В Забайкалье сельские жители смогут получить отару овец бесплатно
Текст: Дина Непомнящая (Чита)
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Получить целую отару овец бесплатно смогут селяне Забайкальского края в рамках нового регионального проекта "Семейная ферма. Забайкалье". Таким образом власти региона хотят повысить уровень жизни в селах и увеличить объемы производства продукции животноводства.

Идею подсмотрели в Бурятии, где уже несколько лет существует проект "Социальная отара". Его разработал глава Буддийской традиционной сангхи России Хамбо лама Дамба Аюшеев. Участники проекта получают отару с тем количеством ярок, за которыми готовы ухаживать, а после должны вернуть часть потомства, чтобы его передали другому человеку. Например, если ты получил 300 голов, отдать надо 100.

Фото: Istock
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- Мы видели эффективность "Социальной отары" и разработали свою программу с учетом этого опыта, - рассказывает начальник отдела АПК администрации Агинского Бурятского округа Жаргалма Жаргалова.

Финансировать проект в Забайкалье будет не сангха, а частный бизнес. В остальном схема осталась такой же. Любой желающий сможет бесплатно получить овец и заняться их разведением.

Но после этого на протяжении нескольких лет нужно отдавать часть потомства другим фермерам до тех пор, пока не будет возвращен весь "кредит". При этом "проценты" с животноводов взимать никто не собирается. Вернуть надо ровно столько овечек, сколько получил.

Как это будет работать на практике? Допустим, в 2021 году сельхозпроизводитель получит по программе 400 голов. С 2023 года он начнет осуществлять возврат "кредита" ярками текущего года. Вначале отдает 80 голов, на следующий год - 100, в 2025 году - 116, а в 2026 году - 104 ярки.

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После полного погашения займа в 2026 году у участника в собственности останутся 1152 овцы. А спустя год участник получит от первоначальных 400 овцематок еще 400 ягнят и осенью сдаст взрослых овец на реализацию. В чистом доходе у него останутся 808 голов маточного поголовья.

- Главный эффект заключается в увеличении поголовья овец минимум в два раза за один оборот - это пять-шесть лет в зависимости от породы и возраста животных, - объясняет Жаргалма Жаргалова. - Стартовое поголовье, которое мы раздадим первым участникам, - 10 тысяч ярок. По нашим расчетам, с 2021 по 2037 год оно увеличится в шесть раз, а первоначальный капитал в 50 миллионов рублей сделает три полных оборота.

По расчетам администрации края, с 2021 по 2037 год поголовье овец увеличится в шесть раз, а первоначальный капитал в 50 миллионов рублей сделает три полных оборота

Чтобы начать реализацию проекта в первом квартале 2021 года, нужно набрать минимум 30 участников. Проблем с этим явно не возникнет, ведь в администрацию обратились уже 44 владельца личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, желающих войти в пилотный проект, хотя официально конкурсный отбор еще не объявлен.

- У нас регион степной. Для содержания овец климатические условия благополучные. При хорошем уходе отдать "заем" можно даже быстрее, чем нам предлагают, не за четыре-пять лет, а года за три, - говорит один из фермеров Батор Жаргалов, для которого условия новой программы показались привлекательными. - Такая помощь для начинающих - большой стимул.

Основные требования к желающим: наличие животноводческой стоянки, сельскохозтехника для заготовки кормов, залоговой базы для обеспечения займа, а также опыт работы чабаном, - отмечают организаторы проекта.

В регионах Экономика АПК ДФО Забайкальский край

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