В Приморье обнаружили тело убитой семилетней девочки

В Уссурийске в одной из квартир обнаружено тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти. Там же была и ее 37-летняя мать в неадекватном психологическом состоянии.

Женщина задержана по подозрению в совершении преступления и помещена в психиатрическую больницу.

Идет допрос свидетелей, назначена судебно-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой.

Следственное управление СК РФ Приморскому краю возбудил уголовное дело об умышленном причинение смерти малолетнему (часть вторая статьи 105 УК РФ).