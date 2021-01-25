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25.01.2021 08:41
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке группе сутенеров вынесен обвинительный приговор

Текст: Ольга Журман

Во Владивостоке осудили восемь участников организованной преступной группы, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

В Кузбассе будут судить организаторов секс-бизнеса с несовершеннолетними

Они признаны виновными в организации и вовлечении в занятие проституцией, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и похищении человека.

В ОПГ входили владельцы "фирмы досуга", диспетчеры, водитель, а также охранники девушек. "Фирма" работала с апреля по сентябрь 2017 года.

Двум женщинам под предлогом необходимости съездить домой удалось сбежать, но их нашли и силой вернули. Но в этот же день фигурантов задержала полиция.

Четверо подсудимых получили от 5,5 до 15 лет лишения свободы. Остальным фигурантам назначено условное наказание сроком от 2 лет 6 месяцев до 5 лет.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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