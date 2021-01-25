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25.01.2021 06:19
Рубрика: Происшествия

Замначальника станции "Хабаровск-2" осудили за взятки в 13,6 млн рублей

Текст: Артем Красиков

В Хабаровске осудили заместителя начальника железнодорожной станции "Хабаровск-2" за получение взяток на общую сумму более 13,6 миллионов рублей.

На Сахалине капитан судна заплатит штраф за добычу 105 тонн минтая

Известно, что с 2015 по 2019 годы женщина получала деньги от трех транспортных компаний за приоритетную организацию маневровой работы по подаче и уборке вагонов, а также выгрузку товара без проверок.

Подозреваемую приговорили к 6,5 годам лишения свободы со штрафом в 25,5 миллионов рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Наказание отсрочено до достижения ее младшего ребенка 14 лет.

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