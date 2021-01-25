Россияне рассказали, сколько денег ежемесячно им нужно для счастья

В среднем россиянину для счастья необходимо 166 тысяч рублей в месяц, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. Мужчинам нужно 187 тысяч, а женщины мечтают о 146 тысячах рублей ежемесячно.

Больше всего хотят получать в Москве - 220 тысяч. На втором месте Владивосток - жителям столицы Приморья нужно 200 тысяч. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону - 190 тысяч.

Отмечается, что по статистике жителю Санкт-Петербурга для счастья нужно 176 тысяч рублей. В Челябинске чуть меньше - 175 тысяч. А в Хабаровске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Саратове - 170 тысяч.

Меньше всего хотят получать в Оренбурге - 124 тысячи. Чуть больше нужно жителям Кирова (132 тысячи) и Пензы (136 тысяч).

В исследовании приняли участие 22 тысячи человек из всех регионов России.