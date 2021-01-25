В Самаре молодежь, несмотря на пандемию, смогла как следует отметить День российского студенчества: катки зазывали бесплатным прокатом и скидками на кофе.

Необычную акцию "Зачетный каток" предложили в масштабах всей области. Ее провели на главных ледовых площадках Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Молодые люди, предъявив студенческий билет, смогли взять напрокат коньки бесплатно, а также получить приличную скидку в точках общепита рядом со льдом. Кроме того, в Тольятти и Новокуйбышевске все платные катки пускали в этот день студентов даром.

В Самаре же этой зимой все катки и без того в основном бесплатные - в городе залили порядка 120 площадок. Самые популярные - на площадях Славы и Куйбышева, а также на набережной Волги.

- Сегодня с одногруппниками обязательно сходим на каток, - поделился с "РГ" планами на вечер магистрант 6-го курса Самарского университета имени академика Королева Максим Бринев. - Последний год вместе, но пандемия не позволяет устраивать посиделки, а вот прогулка на свежем воздухе - самое то. Кататься все умеем, но коньки есть не у всех, так что воспользуемся бесплатным прокатом.

Владелец самых необычных кофеен в Самаре - Вячеслав Бельский (автобусы, зазывающие ароматом свежесваренного кофе. - Прим. ред.) с радостью готов поучаствовать в акции, предоставив скидку в полцены. Студенты смогли перекусить у него вчера (набор - кофе и выпечка) всего за 100 рублей. От бизнеса не убудет, а вот праздник дорогого стоит.