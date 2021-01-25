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25.01.2021 21:42
Рубрика: Общество

"Умная" теплица

Российские студенты запускают инновационные разработки
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород) , Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
25 января студенты России встретили Татьянин день, но праздновали не все - многие находились на рабочих местах. Благодаря нацпроекту "Наука" они получили возможность стать инновационными предпринимателями - заниматься научными разработками и внедрять их в дело.
Будущую профессию Елизавета Баранова выбрала, еще когда училась в школе в родном Новосибирске. Фото: Предоставлено Кемеровским государственным университетом Будущую профессию Елизавета Баранова выбрала, еще когда училась в школе в родном Новосибирске. Фото: Предоставлено Кемеровским государственным университетом
Будущую профессию Елизавета Баранова выбрала, еще когда училась в школе в родном Новосибирске. Фото: Предоставлено Кемеровским государственным университетом

Один из таких проектов появился в Нижнем Новгороде: студенты госуниверситета имени Лобачевского (ННГУ) создали "умную" теплицу. Этот рассадный комплекс подходит для круглогодичного выращивания растений. С помощью электроники система смешивает и подает питательные вещества, очищает воду, анализирует почву, контролирует освещенность.

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Кроме того, комплекс можно использовать для выращивания домашних растений, ухода за насаждениями в парках, фитозонах торговых центров и офисов, а также в вертикальных фермах и высокоавтоматизированных агрокомплексах.

А в Кемерово четверокурсница Института биологии, экологии и природных ресурсов Елизавета Баранова и ученые вуза завершили серьезные исследования по проекту "Связь состава респираторной микрофлоры с активностью генома и мутагенными эффектами у жителей угольного промышленного региона". Он получил финансовую поддержку Российского научного фонда в размере 18 миллионов рублей.

- Бактерии способны вызывать инфекционные заболевания и мутации в соматических клетках - разрывы ДНК. А генетическая нестабильность нередко приводит к онкологии. Потому мы изучали и сравнивали состав бактерий, которые живут в легких человека и способны вызывать рак у здоровых людей, у онкологических больных, а также у шахтеров, страдающих профессиональным фиброзом легких, - поясняет Елизавета. - Исследования проводились на средства гранта Российского научного фонда. Мы занимались поиском бактерий, входящих в микробиом мокроты, которые можно использовать в качестве биомаркеров развития легочной онкопатологии.

Первый цикл научно-исследовательских работ оказался успешным. Кемеровские ученые впервые доказали прямую связь между увеличенным содержанием отдельных бактерий в дыхательных путях пациентов с уровнем мутаций в клетках крови. Сейчас научный коллектив ждет продления финансирования еще на два года (за три года исследований было потрачено 18 миллионов рублей), чтобы создать и запатентовать генетическую тест-систему, с помощью которой можно будет прогнозировать риски развития рака легкого у людей из групп риска.

По расчетам Лизы и ее коллег, новый инструмент для выявления недуга на самых ранних стадиях (скажем, в качестве дополнительного анализа при обследовании горняков) позволит значительно снизить смертность.

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