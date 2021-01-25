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25.01.2021 18:00
Рубрика: Власть

В городе Ясный будет создан индустриальный парк

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В оренбургском городе Ясный, который имеет статус территории опережающего социально-экономического развития, будет создан индустриальный парк. Соответствующее соглашение подписано между Корпорацией развития региона, министерством промышленности и энергетики области и компанией "Оренбургские минералы". По планам, индустриальный парк площадью более 8 гектаров будет включать в себя не менее пяти предприятий и станет важным звеном в создании инвестиционной инфраструктуры нового качества.
Игнат Петухов: Наш стратегический план - создание нескольких индустриальных парков на территории Оренбуржья. Фото: Сергей Медведев Игнат Петухов: Наш стратегический план - создание нескольких индустриальных парков на территории Оренбуржья. Фото: Сергей Медведев
Игнат Петухов: Наш стратегический план - создание нескольких индустриальных парков на территории Оренбуржья. Фото: Сергей Медведев

О том, какое значение этот проект имеет для города и для региона в целом, "РГ" рассказал гендиректор Корпорации развития Оренбуржья Игнат Петухов.

Индустриальный парк в Ясном - это существенные льготы для предпринимателей, новые производства, а значит, новые рабочие места. А насколько важно это событие для Оренбургской области?

Игнат Петухов: Мы понимаем, что у региона колоссальный потенциал по развитию промышленности и, в первую очередь, - обрабатывающей, которая дает возможность получить высокую добавленную стоимость и создать большое количество рабочих мест, которые так нужны нашему населению.

Фото: Компания "Оренбургские минералы"
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Создание индустриального парка на востоке области - это стимул для развития этой территории. Мы ведем большую работу по созданию Особой экономической зоны (ОЭЗ) на востоке. Индустриальный парк будет хорошим дополнением в ней. Он призван в первую очередь консолидировать усилия промышленников в том, чтобы сформировать цепочки создания добавленной стоимости, объединить усилия по созданию товаров, которые приходят к конечному потребителю. Коллаборация предприятий востока области - это один из секретов успеха и путей, по которым должен развиваться восток области.

Город Ясный уже имеет льготный статус ТОСЭР, а теперь там появится еще и индустриальный парк. Не будут ли меры поддержки резидентов дублировать друг друга?

Игнат Петухов: В России уже есть примеры, когда индустриальные парки создавались на территории ОЭЗ или ТОСЭР. Льготы там похожи, но не идентичны. Практика показывает, что получается очень хороший синергетический эффект, когда индустриальный парк и ТОСЭР взаимодополняют друг друга. И для предприятий-резидентов, которые будут работать на территории индустриального парка, возможность получить статус еще и резидентов ТОСЭР станет хорошим подспорьем в виде дополнительных льгот. Резиденты индустриальных парков могут претендовать на меры поддержки из федерального бюджета, на которые не могут претендовать резиденты ТОСЭР. В том числе - на льготы по созданию инженерной инфраструктуры и на возмещение капитальных затрат по созданию индустриального парка.

Фото: Сергей Медведев
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Будет ли масштабироваться дальше опыт Ясного? И если да, то куда именно - только на восток или на другие территории области тоже?

Игнат Петухов: Перед нами стоит задача по равномерному развитию Оренбургской области. Мы понимаем, что наша область особенная, она большая по площади. Поэтому мы должны создавать условия для развития и на востоке области, и в центре, и на западе. Наша ключевая наша задача, наш стратегический план - создание нескольких индустриальных парков на территории Оренбургской области.

Кстати

По итогам 2019 года Оренбургская область заняла 39 место среди регионов РФ по уровню развития сферы государственно-частного партнерства. Перед регионом стоит задача войти в топ-20 лучших субъектов страны по этому показателю.

Справка "РГ"

Сегодня в России действует 269 индустриальных парков и особых экономических зон.

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