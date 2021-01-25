В Перми должник заплатил приставам 1,8 миллиона рублей прямо на дороге

В Перми сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами задержали автомобиль Toyota Land Cruiser. Сканирование номера, движущегося в дорожном потоке транспортного средства, показало, что его владелец является должником по исполнительному производству.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, пермяк задолжал круглую сумму - 1,8 миллиона рублей. Судебный пристав ознакомил его с процессуальными документами и пояснил, что наложит арест на его транспортное средство. Понимая, что может лишиться дорогого автомобиля, мужчина изъявил желание избавиться от крупного долга. Он перечислили денежные средства на счет УФССП, воспользовавшись терминалом в автомобиле судебных приставов.

Напомним, рейды судебных приставов с использованием программного комплекса и подключением к камерам фотовидеофиксации проводятся еженедельно на самых разных оживленных участках дорожного движения.