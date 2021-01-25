В Перми должник заплатил приставам 1,8 миллиона рублей прямо на дороге

Новости

В Махачкале три человека погибли от отравления угарным газом 09:01
Гусев набрал первое очко в новом сезоне НХЛ 08:57
Капризов первым в истории "Миннесоты" набрал 6 очков в 6 матчах 08:45
В Словении смягчили карантин 08:34
Около миллиона "умных" счетчиков могут оказаться вне закона 08:20
В столице отремонтируют более 1,3 тысячи кровель в 2021 году 08:16
В Москве детям начали давать двойные имена 08:02
В День студента в столице воздух прогреется до трех градусов 07:48
В оцепленном для тестирования районе Гонконга сняли ограничения 07:30
Названы симптомы для срочного вызова "скорой помощи" 07:19
В Нидерландах пройдет саммит высокого уровня по борьбе с изменением климата 07:11
Российское судно "Фортуна" возобновило работы в Балтийском море 07:02
Власти США не располагают данными о количестве вакцины в стране 06:26
Психотерапевт разъяснил связь между страхом и риском заболеть COVID-19 06:16
В России предложили ограничить время ремонта в жилых домах 05:42
Трамп не будет создавать новую политическую партию в США 05:22
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу 04:40
Президент Мексики заразился коронавирусом 04:04
Иммунолог рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле 04:03
В Вашингтоне после окончания режима ЧС сняли оцепление 03:34
Эво Моралес выписан из больницы после лечения от коронавируса 03:33
В перестрелке в американском Индианаполисе погибли пять человек 03:02
Синоптики рассказали о температурном рекорде в европейской части РФ 02:53
Украина перейдет с 25 января от локдауна к "оранжевому" режиму ограничений 02:26
Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19 01:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 09:02
Рубрика: Происшествия

В Перми должник заплатил приставам 1,8 миллиона рублей прямо на дороге

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами задержали автомобиль Toyota Land Cruiser. Сканирование номера, движущегося в дорожном потоке транспортного средства, показало, что его владелец является должником по исполнительному производству.

В Башкирии судебные приставы нашли в сугробе глухонемого мальчика

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, пермяк задолжал круглую сумму - 1,8 миллиона рублей. Судебный пристав ознакомил его с процессуальными документами и пояснил, что наложит арест на его транспортное средство. Понимая, что может лишиться дорогого автомобиля, мужчина изъявил желание избавиться от крупного долга. Он перечислили денежные средства на счет УФССП, воспользовавшись терминалом в автомобиле судебных приставов.

Напомним, рейды судебных приставов с использованием программного комплекса и подключением к камерам фотовидеофиксации проводятся еженедельно на самых разных оживленных участках дорожного движения.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Иммунолог рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Синоптики рассказали о температурном рекорде в европейской части РФ
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными