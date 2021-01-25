В Прикамье директора детсада обвинил в краже 8 млн рублей из бюджета

В Прикамье 45-летнюю жительницу Кунгурского района обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4, статьи № 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, обвиняемая осуществляла предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования. Она уговорила девять воспитателей из своего детского сада оформить статус индивидуального предпринимателя для того, чтобы получить субсидии из регионального бюджета. Не посвящая женщин в свои дальнейшие планы, злоумышленница составляла подложные документы, необходимые для обращения в региональный минобр за получением субсидии на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного образования. При этом в документах она завышала численность воспитанников детского сада.

По версии следствия, руководителем частного дошкольного учреждения незаконно были получены денежные средства в сумме свыше восьми миллионов рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.