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25.01.2021 12:07
Рубрика: Происшествия

В Прикамье директора детсада обвинил в краже 8 млн рублей из бюджета

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Прикамье 45-летнюю жительницу Кунгурского района обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4, статьи № 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Фото: Марина Волосевич
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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, обвиняемая осуществляла предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования. Она уговорила девять воспитателей из своего детского сада оформить статус индивидуального предпринимателя для того, чтобы получить субсидии из регионального бюджета. Не посвящая женщин в свои дальнейшие планы, злоумышленница составляла подложные документы, необходимые для обращения в региональный минобр за получением субсидии на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного образования. При этом в документах она завышала численность воспитанников детского сада.

По версии следствия, руководителем частного дошкольного учреждения незаконно были получены денежные средства в сумме свыше восьми миллионов рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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