В Уфе при пожаре на заводе "Уфаоргсинтез" погиб человек

Во время пожара на заводе "Уфаоргсинтез" один человек погиб и один пострадал. Он госпитализирован в уфимскую больницу № 21. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Пожар на заводе начался около пяти часов по московскому времени. Приехавшие на место пожарные установили, что происходит факельное горение двух емкостей с нефтепродуктами. Пожару присвоен четвертый номер сложности.

Чтобы не допустить возгорания соседних конструкций, пожарные подали на их охлаждение 12 лафетных стволов. Было развернуто четыре участка тушения пожара. На месте работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе, а также создан оперативный штаб.

Уточняется, что в ликвидации последствий задействованы 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 90 человек личного состава и 29 единиц техники.