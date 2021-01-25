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25.01.2021 21:48
Рубрика: Спорт

Усятское играет в гандбол

Клуб из алтайской деревни выступает в первой лиге чемпионата России
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
В чемпионате России по гандболу с нынешнего сезона играет команда "Усятское" из одноименного алтайского села. Выступают за нее местные мужики и выходцы из деревни, которые прибывают на туры из Москвы, Питера и Новосибирска. На минувших выходных эта уникальная команда одержала первую победу.
За секунду до гола. Гандболисты из Алтайского края атакуют ворота "Новокузнецка". Фото: Ярослав Махначёв За секунду до гола. Гандболисты из Алтайского края атакуют ворота "Новокузнецка". Фото: Ярослав Махначёв
За секунду до гола. Гандболисты из Алтайского края атакуют ворота "Новокузнецка". Фото: Ярослав Махначёв

В селе Усятское Бийского района Алтайского края насчитывается 16 улиц, где проживают около тысячи человек. На официальном сайте села в разделе "Достопримечательности" стоит прочерк. А зря: ни одна деревня в России не может похвастать тем, что ее команда принимает участие в официальных соревнованиях всероссийского уровня. А Усятское смело заявилась в этом сезоне в первую лигу зоны "Сибирь" чемпионата России.

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В минувшие выходные, как пошутил лидер команды Александр Лямкин, "свершилось историческое событие" - в третьем туре, который проходил в Барнауле, команда из деревни завоевала первые очки. В субботу усятовцы сыграли вничью с соперниками из Горно-Алтайска, а в воскресенье одолели со счетом 28:24 сборную Алтайского края. И никто ведь не удивился!

Ручным мячом в Усятском увлеклись еще в девяностые годы. Любовь к игре привил местный методист по спорту Иван Шумаков. В гандбол играли на детских и взрослых районных олимпиадах, а сборная Бийского района, костяк которой составляли усятские мужики, была грозной силой на краевых сельских олимпиадах. После смерти Ивана Витальевича в его честь стали проводить традиционный турнир. Потом наступил момент забвения, и все бы заглохло, не найдись инициативных молодых людей. В 2012 году Лямкину, вокалисту и гитаристу питерской группы "Альтависта", позвонил его друг из Усятского и сказал, что на турнир памяти Шумакова приехала всего одна команда.

- Меня это задело, хотя тогда своих забот в Питере хватало. Созвонился со знаменитым российским тренером Максимовым. Владимир Салманович подсказал, что надо обязательно зарегистрировать краевую федерацию гандбола и проводить не менее двух-трех турниров в год. Знакомые говорили, что это невозможно, в краевом управлении по спорту вообще посоветовали биатлон развивать, но мы шли своим путем, вкладывали в развитие свои средства, время и силы, - вспоминает Лямкин.

Ручным мячом в Усятском увлеклись еще в девяностые годы прошлого века. Любовь к игре привил местный методист по спорту Иван Шумаков

Но не зря говорят, дорогу осилит идущий. С недавнего времени работает краевая федерация гандбола, которую возглавляет Сергей Лесной, активно развивающий гандбол в Романовском районе. Сборную Алтайского края Сергей Дмитриевич собирал в нынешнем сезоне с бору по сосенке.

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- Можно было, конечно, сколотить и более крепкую команду из представителей двух наиболее сильных в гандбольном плане районов, но мы пожертвовали качеством ради массовости, - признался Лесной. - Мечтаем, чтобы в крае открылась ДЮСШ по ручному мячу. По нынешним временам в финансовом плане это очень демократичный вид спорта, особенно для села.

За команду из Усятского, ставшую локомотивом возрождения гандбола в регионе, играют студенты и пожарные, пасечник, работник молокозавода, музыкант, менеджер по продажам. Белые футболки с мерчем "Легендарное село Усятское" надевают не только селяне, но и питерцы, барнаульцы, новосибирцы. Команда живет за счет взносов игроков: скинулись и приехали на тур на собственных авто, пусть даже на улице за минус 30.

Все проекты, начинающиеся с низов, имеют крепкие корни. Сейчас бы самое время региональному минспорту помочь энтузиастам гандбола.

В регионах Спорт Виды спорта Гандбол Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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