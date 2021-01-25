Новости

В Совфеде сообщили о планах введения внесудебной блокировки "трэш-стримов" 10:40
Вышел трейлер корейской фантастики Netflix "Космические чистильщики" 10:40
Жителя Югры будут судить за расстрел односельчан 10:34
В Тамбовской области COVID-19 заболели шесть годовалых малышей 10:32
В России не обнаружено южноафриканской мутации коронавируса 10:31
Сергунина: Проект столичного правительства "Московский акселератор" победил в международном конкурсе 10:28
Комедию "Тёрнер и Хуч" с Томом Хэнксом превратят в сериал 10:25
В Приморье завели дело после незаконного перекрытия дорог 10:25
Красноярские хирурги восстановили лицо женщине, пострадавшей в ДТП 10:20
В инструкцию к "Спутнику V" добавили предупреждение для онкобольных 10:15
Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве 10:11
На Урале танковая дивизия получит боевые машины и комплексы обнаружения 10:11
Рейтинг правительства Японии упал до 33 процентов из-за COVID-19 10:10
В Германии построят мини-отель из самолета Ан-2 10:04
В столице побит температурный рекорд 2002 года 09:59
Мишустин распределил регионам два млрд рублей на спортивные объекты 09:56
Власти решили перекрыть один из ключевых каналов вывода денег за рубеж 09:38
Европе предрекли одиночество без России 09:34
С октября число безработных в Москве уменьшилось в два раза 09:32
Россияне рассказали, сколько денег ежемесячно им нужно для счастья 09:25
Стало известно, куда россияне летают бизнес-классом 09:16
В Махачкале три человека погибли от отравления угарным газом 09:01
Гусев набрал первое очко в новом сезоне НХЛ 08:57
Капризов первым в истории "Миннесоты" набрал 6 очков в 6 матчах 08:45
В Словении смягчили карантин 08:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 10:20
Рубрика: Общество

Красноярские хирурги восстановили лицо женщине, пострадавшей в ДТП

Текст: Ирина Штерман

В Красноярской краевой больнице провели операцию по восстановлению лица молодой женщине, попавшей в ДТП.

Фото: Мария Стринадкина/ Пресс-служба МСЧ "Нефтяник"
В тюменской клинике пациенту восстановили лицо

Авария произошла за неделю до Нового года на одной из трасс региона. Пострадавшую доставили в медучреждение вертолетом санавиации в состоянии комы. Нижняя часть лица пациентки была полностью разрушена: хирургам пришлось в течении пяти часов по фрагментам восстанавливать кости и мягкие ткани нижней челюсти, сообщается на сайте больницы.

Челюстно-лицевой хирург Ольга Бобкова и ассистировавшая ей врач-ординатор Ольга Когут вернули на место кости лицевого скелета, заново сформировали полость рта, пришили язык, восстановив сосуды и нервы.

Все новогодние праздники женщина находилась в отделении реанимации, затем была переведена в отделение челюстно-лицевой хирургии, где продолжилось лечение и реабилитация. Больше всего лечащий врач опасалась отторжения пришитых тканей лица, но, к счастью, этого не случилось.

Восстановление шло трудно: пациентке нужно было заново учиться глотать и говорить. Но благодаря слаженной работе специалистов разных профилей и их поддержке, она справилась.

На днях пациентку выписали домой, а через месяц ждут вновь - для коррекции послеоперационных рубцов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Иммунолог рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Синоптики рассказали о температурном рекорде в европейской части РФ
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России