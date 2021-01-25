В Приангарье рыбак провел на острове 11 часов с разряженным телефоном

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который провел 11 часов на одном из островов Ангары. Об этом сообщает МЧС России по Иркутской области на своей официальной странице в Instagram.

Как выяснилось, на остров мужчину привез приятель, но забыл забрать. Позвонить ему иркутский "Робинзон" не смог - у него разрядился телефон. Заметили неудачливого рыбака случайные прохожие: остров расположен в черте города, рядом - популярное место отдыха. Они и вызвали спасателей.

Прибывший отряд спасателей доставил мужчину на "большую землю". От госпитализации он отказался, объяснив это тем, что чувствует себя нормально, несмотря на ночь, проведенную под открытым небом.

В региональном управлении МЧС отмечают, что навигация на Ангаре сейчас закрыта, и просят жителей не рисковать жизнью и здоровьем, пускаясь в рискованные приключения.