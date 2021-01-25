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25.01.2021 17:46
Рубрика: Власть

Экипажи Северного флота заправились от самолета-танкера в небе Арктики

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота дозаправились в воздухе от самолета-танкера Ил-78 Воздушно-космических сил Российской Федерации. Дозаправка произошла в небе Арктики.

Фото: КИНОКОМПАНИЯ ОФИЦЕРЫ ВКС и ВМФ РОССИИ / youtube.com
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ

В тренировках задействовали пять самолетов Су-24 и два перехватчика МиГ-31БМ. В дозаправке участвовали 12 экипажей, причем вылетали они как днем, так и ночью, сообщили в пресс-службе Северного флота. И добавили, что воздушная заправка топливом - это необходимая тренировка экипажей самолетов, которые должны выполнять боевые задачи вдали от мест дислокации.

МиГ-31БМ - новейшая модификация высотного истребителя-перехватчика. Недавно экипажи этих самолетов заступили на дежурство на аэродроме архипелага Новая Земля.

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Успешно несет службу в условиях Арктики и Крайнего Севера.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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