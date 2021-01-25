Экипажи Северного флота заправились от самолета-танкера в небе Арктики

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота дозаправились в воздухе от самолета-танкера Ил-78 Воздушно-космических сил Российской Федерации. Дозаправка произошла в небе Арктики.

В тренировках задействовали пять самолетов Су-24 и два перехватчика МиГ-31БМ. В дозаправке участвовали 12 экипажей, причем вылетали они как днем, так и ночью, сообщили в пресс-службе Северного флота. И добавили, что воздушная заправка топливом - это необходимая тренировка экипажей самолетов, которые должны выполнять боевые задачи вдали от мест дислокации.

МиГ-31БМ - новейшая модификация высотного истребителя-перехватчика. Недавно экипажи этих самолетов заступили на дежурство на аэродроме архипелага Новая Земля.

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Успешно несет службу в условиях Арктики и Крайнего Севера.