Фронтовика в Петербурге поздравили с юбилеем концертом, парадом и салютом

Новости

Нурмагомедов посетил сбор "Спартака" и обыграл в футбол команду Джикии 22:44
В Сербии 250 тысяч человек привились от коронавируса 21:37
Боец ММА Федор Емельяненко выписан из больницы 21:25
В генконсульстве РФ в Стамбуле рассказали о состоянии пострадавших россиян 21:19
В Москве госпитализирован попавший под трамвай ребенок 21:12
К концу года 86,2% населения будут получать чистую питьевую воду 21:10
Врач предупредила об отдаленных последствиях коронавируса 20:55
Путин поручил утвердить нормы охвата детей доппрограммами в области искусств 20:44
Путин поручил реализовать программу развития театров на Дальнем Востоке 20:16
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США 20:14
Путин поручил поддержать писателей 20:08
Путин рекомендовал запретить отождествление СССР и фашистской Германии 20:03
В России создадут единый реестр аварийных домов 20:01
В Москве арестовали 30 участников несанкционированной акции 20:00
Патрушев и Салливан обсудили стратегическую стабильность 19:58
Путин поручил рассмотреть вопрос об изучении отечественного кино в школах 19:48
Певиц Алену Апину и Беретту назвали угрозой нацбезопасности Украины 19:33
В Москве арестован соучастник двойного убийства на свадьбе 19:14
Президенты России и Мексики обсудили поставки "Спутник V" 19:12
Стало известно, кто исполнит главную роль в приквеле "Ведьмака" 19:05
Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой "холодной войны" 18:58
Во Владимире завели уголовное дело против мужчины, распылившего газ в сотрудника полиции 18:51
Россиянам разрешат ввозить в страну не более трех букетов цветов 18:30
Путин примет участие в открытии развязки в Химках 18:28
Захарова: Москва озабочена блокировкой страниц российских официальных лиц в соцсетях 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
25.01.2021 21:29
Рубрика: Общество

105 залпов в Сестрорецке

Фронтовика в Петербурге поздравили с юбилеем концертом, парадом и салютом
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Перед одной из многоэтажек на Приморском шоссе Сестрорецка маршировали войска и играл военный оркестр. Так поздравляли с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Валентина Рослякова. Фронтовику исполнилось 105 лет.

Специально для Валентина Прокофьевича торжественным маршем прошли два парадных расчета: военнослужащие танкового батальона и оркестра 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Фото: iStock
Фронтовик из Самары в канун 102-го дня рождения стала хозяйкой квартиры

Танковый батальон принял участие в поздравлениях неспроста. Валентин Прокофьевич - легендарный герой-танкист.

- Росляков участвовал в боях за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии. В одном из кровопролитных сражений в августе 1944 года в его батальоне осталось всего четыре танка Т-34, танкисты вместе со своим командиром подбили 12 немецких "тигров", потеряв только одну машину.

Окончил войну в городе Щецин на Балтике. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За боевые заслуги", другими государственными наградами.

В честь Валентина Рослякова оркестр отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады армии и артисты Ансамбля песни и пляски Западного военного округа дали праздничный концерт. Музыканты исполнили попурри из песен военных лет, в том числе знаменитую композицию "Три танкиста".

Кроме того, салютная группа мотострелков произвела 105 залпов из стрелкового оружия - по залпу за каждый год жизни ветерана.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан четырех стран
Эксперты РФ и США начали работу над продлением ДСНВ
Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется
В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России