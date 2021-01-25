Фронтовика в Петербурге поздравили с юбилеем концертом, парадом и салютом

Перед одной из многоэтажек на Приморском шоссе Сестрорецка маршировали войска и играл военный оркестр. Так поздравляли с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Валентина Рослякова. Фронтовику исполнилось 105 лет.

Специально для Валентина Прокофьевича торжественным маршем прошли два парадных расчета: военнослужащие танкового батальона и оркестра 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Танковый батальон принял участие в поздравлениях неспроста. Валентин Прокофьевич - легендарный герой-танкист.

- Росляков участвовал в боях за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии. В одном из кровопролитных сражений в августе 1944 года в его батальоне осталось всего четыре танка Т-34, танкисты вместе со своим командиром подбили 12 немецких "тигров", потеряв только одну машину.

Окончил войну в городе Щецин на Балтике. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За боевые заслуги", другими государственными наградами.

В честь Валентина Рослякова оркестр отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады армии и артисты Ансамбля песни и пляски Западного военного округа дали праздничный концерт. Музыканты исполнили попурри из песен военных лет, в том числе знаменитую композицию "Три танкиста".

Кроме того, салютная группа мотострелков произвела 105 залпов из стрелкового оружия - по залпу за каждый год жизни ветерана.