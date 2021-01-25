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25.01.2021 21:32
Рубрика: Экономика

Работа мечты

Кенозерский нацпарк открыл необычную вакансию
Текст: Марина Ледяева (Поморье)
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Кенозерский национальный парк ищет семью, готовую стать хозяевами гостевого дома в Зехнове - самой миниатюрной из самых красивых деревень России.
Добраться до Зехновы можно только по озеру, поэтому у соискателей должны быть права на управление моторной лодкой. Фото: Николай Гернет Добраться до Зехновы можно только по озеру, поэтому у соискателей должны быть права на управление моторной лодкой. Фото: Николай Гернет
Добраться до Зехновы можно только по озеру, поэтому у соискателей должны быть права на управление моторной лодкой. Фото: Николай Гернет

Обычно работой мечты называют что-то вроде наблюдения за бабочками на тропическом острове. Предложение северного нацпарка на первый взгляд тоже заманчиво: живи себе в старинном доме да чаи с туристами попивай. Однако не все так просто. "Среди соискателей много романтиков, которые воспринимают нашу вакансию как возможность отдохнуть на природе, - рассказывает начальник службы развития Кенозерского нацпарка Александра Яковлева. - Но жизнь в деревне - это труд. Конечно, наш гостевой дом отреставрирован, в нем есть холодная и горячая вода, однако работа всегда найдется. Надо принимать туристов, устраивать этнографические чаепития, обеды, проводить экскурсии и мастер-классы".

Фото: iStock
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Добраться до Зехновы можно только по озеру, поэтому у соискателей должны быть права на управление моторной лодкой. В деревне нет магазинов и устойчивой мобильной связи. К тому же хозяевам гостевого дома будут платить зарплату выше средней по региону: фиксированная часть плюс 50 тысяч за работу с туристами.

Претендентам предлагают сезонное проживание - с мая по октябрь. Но в парке будут рады, если кто-то из них навсегда поселится в Зехнове.

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