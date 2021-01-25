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25.01.2021 09:16
Рубрика: Экономика

Стало известно, куда россияне летают бизнес-классом

Текст: Вера Черенева

Москва, Петербург и Сочи оказались городами, куда чаще всего путешественники летают бизнес-классом. Это следует из исследования, проведенного сервисом OneTwoTrip, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
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Больше всего билетов в бизнес-класс было продано в Москву. 34 процента от всех пассажиров, летевших бизнес-классом, направлялись в столицу. Средняя цена билета составила 41,5 тысячи рублей. Девять процентов от всех путешественников, выбравших бизнес-класс, летели в Петербург. За поездку они платили в среднем 29,7 тысячи рублей. В Сочи билет обходился в 37,6 тысячи рублей.

Причем, как отмечают аналитики сервиса, в Петербург и Сочи цены в бизнес-класс снизились в прошлом году на несколько процентов.

Тройка лидеров по перелетом в условиях повышенной комфортности не меняется уже несколько лет. Правда, если в прошлые годы значительное количество бизнес-полетов в Петербург или Сочи было осуществлено в преддверии крупных форумов, то в 2020-м бизнес-классом летали туристы.

Отдыхающие также активно летали бизнес-классом в Симферополь и Минеральные воды. Традиционно в десятке лидеров присутствует Хабаровск, а Владивосток выбыл из списка популярных направлений для бизнес-класса.

Зато в рейтинг вошли Тюмень и Салехард. Примечательно, что на фоне общего падения пассажиропотока, в эти города число полетов не изменилось: предприятия добывающего сектора работали в обычном режиме, соответственно, сотрудники летели туда в командировки, а также возвращались из отпусков. Замыкают десятку самых популярных направлений для перелетов бизнес-классом Мурманск и Краснодар.

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