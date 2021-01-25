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25.01.2021 21:07
Рубрика: Происшествия

Милый друг не виноват

Суд признал, что любовник не отвечает за распад семьи
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Суд в Северной столице вынес решение, над которым обязан задуматься каждый муж страны: если жена смотрит налево, любовник в этом не виноват. По крайней мере - юридически. Законному супругу надо прежде всего задуматься над своим поведением.

Некий житель Санкт-Петербурга решил спасти семью необычным образом: он подал иск к любовнику жены и потребовал компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

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В суде истец пояснил, что состоит в зарегистрированном браке с женой. От брака имеется несовершеннолетний ребенок. В последнее время супруга стала меньше времени уделять семье, свободное время проводит с ответчиком, у которого, кстати, также имеется семья и ребенок.

"Сложившаяся ситуация причиняет истцу нравственные страдания, может повлиять на его репутацию, плохо сказывается на производительности. Вина ответчика заключается в том, что он разрушил семью, резюмировал истец", - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Возникает ощущение, что это был иск отчаяния. Иск, полный боли. Надо отметить, что муж выбрал исключительно правовой способ защиты семьи, и это заслуживает добрых слов. Иные мужья идут по более горячей дорожке, с криками и мордобоем, но этот путь не приводит ни к чему хорошему.

Нельзя сказать, что в иске мужчины совсем не было логики. Наоборот, по-человечески он все правильно написал. Когда жена и любовник уединяются друг с другом, они наносят законному супругу колоссальный моральный вред. В этом нет сомнений.

Фото: GeorgeRudy / istock
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Но с юридической точки зрения важно, являются ли действия жены и любовника, а именно нежности и воркование, противоправными. Как ни печально для мужа, своими объятиями и поцелуями парочка закона не нарушила.

Поэтому и любовник, и жена (оцените пикантность юридических формулировок: "привлеченная к участию в деле в качестве третьего лица") в ходе судебного заседания отвергли претензии.

Суд, подумав, согласился с ответчиками. А прозвучавшие в решении выводы - "любовник в деле о семейных неприятностях является ненадлежащим ответчиком" - скорее всего зададут тон всей судебной практике.

"Суд, выслушав мнение сторон, исследовав материалы дела, разъяснил, что доверительно-личностные отношения в семье предполагают разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию супругов, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Исходя из норм права, суд согласился с тем, что любовник является ненадлежащим ответчиком, поскольку в распаде семьи, утрате взаимоуважения и любви виноваты только супруги, каждый из которых является отдельной личностью, имеет равные права, самостоятельно решает, как вести себя в сложившейся ситуации".

Истец пояснил, что жена стала проводить много времени с ответчиком, у которого, кстати, есть своя семья

В итоге мужу было отказано в удовлетворении исковых требований. Конечно, решение вынесено по конкретному делу. И пока нельзя говорить, что создан прецедент, так как данные правовые позиции должны подтвердить и высшие судебные инстанции. Но что-то подсказывает: они это подтвердят.

Поэтому мужьям, утратившим любовь жен, не стоит надеяться на то, что Верховный суд перевернет судебную практику в данном вопросе. Увы, надо рассчитывать только на себя и в обязательном порядке исправлять какие-то личные недостатки.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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