В Архангельске задержали похитителей 21 миллиона рублей из банка

В Архангельске раскрыли разбойное нападение на отделение одного из крупных банков, в ходе которого преступники похитили более 21 миллиона рублей. Двоих подозреваемых задержали, а большую часть похищенной суммы нашли в тайнике, оборудованном внутри пианино.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, 30 декабря 2020 года один из злоумышленников в маске вошел в служебное помещение банка, применил к его сотруднику газовый баллончик и забрал инкассаторскую сумку с крупной денежной суммой в рублях и валюте.

Выйти на подозреваемых помогли записи видеокамер, которые запечатлели похитителя. Правоохранители обратили внимание на его особенности, характерные для тяжелоатлетов. Среди тех, кто мог быть причастен к дерзкому преступлению, нашелся человек, увлекающийся этим видом спорта.

В результате были установлены двое подозреваемых архангелогородцев - руководитель службы безопасности одного из торговых центров и сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало пострадавшее отделение банка.

По данным следствия, представитель ЧОПа участвовал в разработке плана разбойного нападения, а в день ограбления он находился на рабочем месте и помогал сообщнику в его реализации.

Большую часть денег изъяли из пианино в доме у родных одного из подозреваемых. Остальную сумму нашли под капотом автомобиля его предполагаемого соучастника. Подозреваемые признали вину и дали показания. Суд решит вопрос о мере пресечения для них.

Сотрудники полиции раскрыли преступление совместно с представителями регионального управления ФСБ и службы безопасности банка.