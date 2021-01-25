В Архангельской области четыре человека погибли в ДТП

На трассе Архангельск - Северодвинск накануне вечером столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 и внедорожник Hyundai Tucson. В результате четыре человека погибли, двое получили травмы.

Как сообщила областная служба спасения имени И.А. Поливаного, ДТП произошло около 23.00 в районе поселка Лайский Док.

В отечественном автомобиле находились пятеро человек. Водителя и троих пассажиров при столкновении выбросило на проезжую часть, все они погибли на месте. Это двое мужчин и две женщины в возрасте 25-30 лет.

Четвертый пассажир, ехавший на заднем сиденье, смог выбраться из покореженной легковушки с помощью спасателей и дойти до машины скорой помощи.

Женщина и ее 12-летняя дочь, которые находились во внедорожнике, сами вышли из иномарки. Девочка не пострадала, ее мать доставлена в больницу с травмой грудной клетки.

Причины ДТП устанавливаются.