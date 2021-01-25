В ДТП под Мурманском погибли четыре человека

В Полярнозоринском районе Мурманской области на 1201 километре федеральной трассы Р-21 "Кола" произошло ДТП с большим количеством жертв, сообщили в региональном УГИБДД.

Автомобиль Volkswagen Polo, двигаясь от Кандалакши в сторону Мурманска, столкнулся с грузовиком Iveco. Удар был таким сильным, что водитель легковой автомашины и трое его пассажиров погибли на месте.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением на опасном повороте из-за неправильно выбранной скорости. Кроме того, в день трагедии была сильная метель, которая ухудшила видимость. В результате автомобиль занесло, и он оказался на встречной полосе, по которой двигался грузовик.

По факту ДТП проводится проверка.