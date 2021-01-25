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25.01.2021 15:42
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти осудили мужчину, убившего подмененную в роддоме девочку

Текст: Вера Черенева

В Волосовском районе поставлена точка в исчезновении 10-летней девочки в 2011 году. Девочка была найдена убитой, суд приговорил друга семьи к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

В Приморье обнаружили тело убитой семилетней девочки

Это дело расследовалось восемь лет. Все началось с того, что 26 марта 2011 года пропала 10-летняя жительница Волосово. Девочку искали всем городом, на столбах были расклеены объявления с ее фотографией, полицейские прочесывали дворы в ближайших населенных пунктах, не исключалось, что девочка могла и уехать в Петербург. Но поиски не принесли результата.

Спустя несколько месяцев в лесном массиве местные жители обнаружили тело ребенка. Установить личность девочки оказалось не так-то просто. У матери пропавшего ребенка взяли образцы ДНК, чтобы провести генетическую экспертизу и оказалось, что в лесном массиве нашли не ее дочь. В то же время на погибшей были те же вещи, что и на пропавшей девочке.

Сразу возникла версия, что девочек перепутали в роддоме. Следователи подняли медицинскую документацию в местной райбольнице и взяли образцы ДНК у всех женщин, которые рожали в тот же день, что и мать пропавшей девочки. У одной из них образец ДНК совпал с тем, что обнаружен у трупа.

Когда личность была установлена, следователи начали выяснять, при каких обстоятельствах могла погибнуть девочка, хотел ли ей кто-нибудь смерти. Расследование затянулось на восемь лет. В конце 2019 года следователи вышли на друга семьи, который пришел в гости, обнаружил дома только девочку, а, далее, как полагают в ведомстве, ребенок был изнасилован. Чтобы скрыть следы преступления мужчина задушил девочку, вывез ее в лес и закопал.

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