В Петербурге побит температурный рекорд по теплу

В Петербурге 25 января температура воздуха составила 4,1 градус выше нуля, что является абсолютным рекордом для Татьяниного дня за всю историю наблюдений. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По данным метеоролога, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2002 году, когда воздух прогрелся до плюс 4 градусов по Цельсию.

Аномальное тепло пришло в Петербург после нескольких недель сильных для города морозов, в отдельные дни температура воздуха опускалась ниже минус 15 градусов.

Потепление в Петербурге и в других городах в европейской части России объясняется появлением циклона с Атлантики. Он принес с собой туман, дождь и таяние снега.