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25.01.2021 16:12
Рубрика: Культура

Вход в Главный штаб Эрмитажа сделали бесплатным для студентов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Главном штабе Эрмитажа представлено современное искусство, а также классика импрессионизма. Фото: Пресс-служба Эрмитажа В Главном штабе Эрмитажа представлено современное искусство, а также классика импрессионизма. Фото: Пресс-служба Эрмитажа
В Главном штабе Эрмитажа представлено современное искусство, а также классика импрессионизма. Фото: Пресс-служба Эрмитажа

С 26 января Эрмитаж возвращает бесплатные билеты для студентов в Главный штаб. Попасть по таким проходкам в выставочные залы можно будет в любой день работы музея, сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Бесплатный вход для студентов был в музее еще до пандемии. Тогда, чтобы пройти в залы, можно было получить на кассе бесплатный билет по предъявлении студенческого билета. Сейчас в музее изменена схема посещения.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Из-за пандемии Эрмитаж работает по сеансам. В Главный штаб студенты могут пройти бесплатно на сеансы в 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00. кроме того, по средам и пятницам вводится сеанс на 18.00. Один сеанс длится два часа.

Количество бесплатных билетов на каждый сеанс ограничен. Соответственно, студентам, которые желают посетить Главный штаб, желательно заранее оформить бесплатный билет на сайте музея.

На выбранный сеанс пускают в течение 30 минут с его начала. Затем билет становится недействительным. В Зимний дворец и другие корпуса Эрмитажа студентам нужно покупать полный билет.

Стоит отметить, что помимо студентов, в Эрмитаж традиционно ходили бесплатно пенсионеры. Из-за непростой эпидемической ситуации в музее временно отказались пускать эту категорию бесплатно. Скорректирован список и других льготников.

В частности, сейчас все филиалы музея бесплатно могут посещать ветераны Великой Отечественной войны, члены ICOM (Международного совета музеев), а также сотрудники музеев Санкт-Петербурга.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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