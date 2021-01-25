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25.01.2021 16:32
Рубрика: Спорт

18-летний шахматист Андрей Есипенко победил чемпиона мира Карлсена

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
18-летний шахматист из Новочеркасска Андрей Есипенко обыграл в Голландии действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.
Фото: rostovoblchess.ru Фото: rostovoblchess.ru
Фото: rostovoblchess.ru

Как рассказал "РГ" директор Федерации шахмат Ростовской области Андрей Гривцов, Есипенко является участником шахматного турнира Tata Steel Chess, который идет в настоящее время в Вейк-ан-Зее.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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- Это один из самых элитных турниров по классическим шахматам, он проходит уже несколько десятилетий. В нем участвуют всего 14 сильнейших шахматистов мира. Попасть на него можно только по специальному приглашению. Андрей - единственный из России, кто такое приглашение получил, - подчеркнул Гривцов.

По словам Гривцова, в восьмом туре Магнус Карлсен играл черными, пытался обострять, рисковал, но Андрей умело использовал все моменты и "дожал" норвежца.

- Карлсен признал свое поражение после 32 хода, он был очень расстроен проигрышем, - говорит Гривцов. - Обычно сдержанный в проявлении эмоций Есипенко не скрывал радости.

А ранее в 7-м туре Андрей одержал победу над польским гроссмейстером Радославом Войташеком. Теперь ему предстоит сыграть еще в пяти турах. Но как бы ни сложилась ситуация, он уже вошел в историю и попал в символический клуб Михаила Чигорина, объединяющий шахматистов, выигравших хотя бы одну партию у действующих чемпионов мира.

В Голландии Андрей находится вместе со своим отцом, который помогает ему в подготовке к играм.

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