Глава Крыма призвал рассчитывать на худший сценарий наполнения водоемов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал специалистов и глав муниципалитетов ориентироваться на подземные артезианские источники, а не на обильные осадки, прогнозируя запасы воды на полуострове. Такое заявление Аксенов сделал на заседании еженедельного штаба, посвященного вопросам водоснабжения.

- Рассчитываем на худшую ситуацию​​​, пока что оптимистичных сценариев нет, - отметил глава Крыма. - Мнение синоптиков неоднозначное: никто не может с точностью сказать, что будет. Поэтому у нас расчет, что нынешняя ситуация с дефицитом воды не изменится или даже наоборот - изменится в худшую сторону. Из этого исходим. Нужно продолжать разработку подземных источников водоснабжения, а не ждать возможных осадков.

Прошедшие неделю назад обильные снегопады почти не повлияли на приток воды в водохранилища в центральных районах Крыма. "Притоки практически всех водохранилищ Крыма, что питаются за счет поверхностного стока главной гряды Крымских гор, столь малы, что их можно не принимать во внимание", - считает ГУП РК "Вода Крыма" Баженов.

А вот приток в водоемы на Южном берегу Крыма заметно возрос. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, сейчас город, имея в Загорном и Счастливенском водохранилище в совокупности 2,089 миллиона кубометров воды, обеспечен запасами на два месяца. Еще около двух миллионов кубометров по прогнозам гидрологов содержатся в выпавшем в горах снеге.

Напомним, сейчас Симферополь получает из подземных артезианских источников до 70 тысяч кубометров воды в сутки, но для сохранения нынешнего графика подачи воды - три часа утром и три часа вечером - необходимо 110 тысяч кубов в сутки, подачу которых удастся обеспечить к апрелю. Для этого сейчас завершаются работы на Ивановском и Чеботарском месторождении подземных вод. Только последнее даст еще 10,8 тысячи кубов воды в сутки. Также весной будет запущен Бештерек-Зуйский водозабор.