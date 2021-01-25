Новости

Смс-оповещение о второй прививке заработает в Подмосковье с 27 января 13:43
Шесть новых храмов построят на юге Москвы в 2021 году 13:42
Время перелета на Кубу из России увеличится 13:39
Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства 13:28
Генпрокурор поручил проверить питание детей в школах и детсадах 13:24
В ДТП под Мурманском погибли четыре человека 13:23
В Ленобласти свернут 500 коек для пациентов с COVID-19 13:22
В Болгарии митингующие попытались взять штурмом здание правительства 13:09
В Екатеринбурге трамвай сбил девочку 13:07
Кабмин рассмотрит Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года 13:04
Уничтоженная в Чечне банда Бютукаева готовила атаку на здание ФСБ 13:04
Общий запас древесины в России составляет 102,2 млрд кубометров 12:52
Умер актер из "Секретных материалов" и "Коломбо" Грегори Сьерра 12:50
Sony перенесла премьеру фильма Uncharted с Томом Холландом 12:49
Стилист Пугачевой и Киркорова Шевчук умер на 55-м году жизни 12:37
Россиян пригласили поддержать акцию "Дарите книги с любовью" 12:30
Приставам запретят забирать домашних животных у должников 12:27
Актер из "Бумера 2" и "Глухаря" Александр Шаляпин покончил с собой 12:26
Глава Крыма призвал рассчитывать на худший сценарий наполнения водоемов 12:26
У жителя Астрахани из желудка удалили сварочный электрод 12:23
Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале о COVID-19 12:14
Врач рассказал, как вернуть вкус и обоняние после коронавируса 12:11
В Подмосковье в крупном ДТП погибли три человека 12:09
За убийство на свадьбе в Новой Москве задержаны двое братьев 12:04
Путин поздравил Вячеслава Добрынина с юбилеем 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 12:26
Рубрика: Власть

Глава Крыма призвал рассчитывать на худший сценарий наполнения водоемов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал специалистов и глав муниципалитетов ориентироваться на подземные артезианские источники, а не на обильные осадки, прогнозируя запасы воды на полуострове. Такое заявление Аксенов сделал на заседании еженедельного штаба, посвященного вопросам водоснабжения.

- Рассчитываем на худшую ситуацию​​​, пока что оптимистичных сценариев нет, - отметил глава Крыма. - Мнение синоптиков неоднозначное: никто не может с точностью сказать, что будет. Поэтому у нас расчет, что нынешняя ситуация с дефицитом воды не изменится или даже наоборот - изменится в худшую сторону. Из этого исходим. Нужно продолжать разработку подземных источников водоснабжения, а не ждать возможных осадков.

В Крыму незаконные врезки и утечки воды начал выявлять телеробот

Прошедшие неделю назад обильные снегопады почти не повлияли на приток воды в водохранилища в центральных районах Крыма. "Притоки практически всех водохранилищ Крыма, что питаются за счет поверхностного стока главной гряды Крымских гор, столь малы, что их можно не принимать во внимание", - считает ГУП РК "Вода Крыма" Баженов.

А вот приток в водоемы на Южном берегу Крыма заметно возрос. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, сейчас город, имея в Загорном и Счастливенском водохранилище в совокупности 2,089 миллиона кубометров воды, обеспечен запасами на два месяца. Еще около двух миллионов кубометров по прогнозам гидрологов содержатся в выпавшем в горах снеге.

Напомним, сейчас Симферополь получает из подземных артезианских источников до 70 тысяч кубометров воды в сутки, но для сохранения нынешнего графика подачи воды - три часа утром и три часа вечером - необходимо 110 тысяч кубов в сутки, подачу которых удастся обеспечить к апрелю. Для этого сейчас завершаются работы на Ивановском и Чеботарском месторождении подземных вод. Только последнее даст еще 10,8 тысячи кубов воды в сутки. Также весной будет запущен Бештерек-Зуйский водозабор.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства
Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на ЕГЭ-2021
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
В инструкцию к "Спутнику V" добавили предупреждение для онкобольных
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей