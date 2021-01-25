Новое креативное пространство "Селфимузей МЕМО" появилось на курорте "Роза Хутор"

Теперь в дизайн-резиденции Flacon 1170 сочинского курорта "Роза Хутор" можно запечатлеть себя в фотолокациях, оборудованных профессиональным светом.

Необычный музей появился в горах Сочи. В нем представлены не предметы искусства или исторические артефакты, а фотолокации для селфи. Расположенный в дизайн-резиденции Flacon 1170 курорта "Роза Хутор", он предназначен для генерации самого популярного направления - создания фото для социальных сетей.

"Формат селфимузеев уже давно популярен в Японии, Америке, Европе, и вот он, наконец, пришел в Россию. Он является отражением реальных перемен, происходящих в музейном мире прямо сейчас. В эпоху соцсетей искусство, которое фотографируют, стремительно завоевало популярность, и это изменило подход к выбору произведений для экспонирования, а также созданию выставок. А селфимузей - это новый уровень, когда зритель является непосредственным участником выставки и автоматически распространяет это искусство вокруг себя. Этот формат идеально подходит тем, кто любит выделяться своими фотографиями в соцсетях, - пояснил организатор "Селфимузея МЕМO" Сергей Мясников.

Общая площадь нового креативного пространства на курорте "Роза Хутор" составляет почти 200 квадратных метров. Здесь располагается 11 модных фотолокаций с профессиональным светом.

Пока создатели вдохновлялись работами зарубежных коллег, но уже этим летом планируют объединить популярных художников, дизайнеров и производителей, чтобы создать уникальные пространства.

"Создавая наш "Селфимузей", на курорте сразу предусмотрели меры эпидемиологической безопасности. Помимо соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора, здесь решили сделать фотолокации более крупного размера, чтобы наши гости могли всегда находиться на безопасном расстоянии друг от друга", - отметили организаторы.