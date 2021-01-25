Важное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала спор между супругами, которые решили поделить автосервис.

Верховный суд подчеркнул, что номинальный владелец самостроя не может им распоряжаться. Фото: Сергей Михеев/РГ

Произошла эта история в Краснодарском крае. Супруги решили открыть автосервис на своем дачном участке. Они построили гаражные боксы, но бизнес, как говорится, не задался.

Дело в том, что положенного разрешения на работу автосервиса супруги не получили. Так и жили с пустым зданием на своем участке. Когда же через несколько лет брак рухнул, бывшие супруги стали делить возведенные постройки. Договориться не смогли и обратились в суд.

Местные суды ничего неправильного в исковых требованиях не увидели и активно стали делить так и не заработавший автосервис. Но такой раздел не устраивал то одну, то другую стороны. В итоге, спор дошел до Верховного суда. Там материалы дела изучили и объяснили, почему боксы нельзя поделить.

А теперь подробнее. Супруги поженились, а спустя несколько лет приобрели участок в садовом товариществе Краснодарского края площадью 595 кв. м. Они оформили землю в собственность и решили открыть там автосервис. И работа закипела. Начали строиться гаражные боксы. Но вот соседям такое строительство не понравилось и они стали жаловаться.

Жалобы дошли до прокурора Армавира. Он решил, что объекты строятся незаконно и обратился в суд с иском. Прокурор в суде объяснил, что "размещение объектов для оказания услуг относится к условно разрешенному виду использования". Это означает, что по статье 39 Гражданского кодекса РФ разрешение на это могут дать лишь при проведении публичных слушаний. Подобных слушаний не было, значит, и собственники не имеют права вести на даче бизнес.

Выслушав прокурора, Армавирский городской суд Краснодарского края встал на сторону надзорного ведомства и запретил семье использовать землю не по целевому назначению. А спустя месяц после решения суда, прошло общественное обсуждение, по его итогам собственнику не разрешили открыть на дачных сотках автомастерскую.

Еще через несколько лет брак распался, и мужчина потребовал половину автосервиса. Он предъявил иск к бывшей супруге с требованием поделить здание поровну.

Выступая в суде, истец доказывал, что земельный участок они купили в браке, тогда же и возвели строения. Значит, посчитал мужчина, эту недвижимость можно признать совместно нажитой и, соответственно, разделить. Но на заседании выступил и представитель администрации города. По мнению местной власти, разделить строения нельзя, ведь не было разрешения использовать автосервис.

С этим не согласился Армавирский городской суд. Он указал, что прокурор не настаивал на сносе гаражных боксов, когда рассматривался вопрос о запрете их использования.

Суд учел, что постройки возведены на общие семейные средства. Поэтому суд решил, что по Семейному кодексу (статья 34-я) имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, а доли признаются равными.

Городской суд также согласился с заключением строительно-технической экспертизы по делу и принял его во внимание. В заключении экспертизы сказано, что возведенные несколько лет назад объекты "соответствуют строительным, градостроительным, санитарным, противопожарным нормам и правилам, не создают угрозу жизни и здоровью окружающих, расположение зданий согласовано с владельцами ближайших капитальных строений".

Исходя из всего этого, городской суд удовлетворил требование бывшего супруга и разделил нежилые помещения между истцом и его бывшей женой поровну. С подобным делением согласились остальные местные судебные инстанции. И лишь после их решения, спор дошел до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Незаконные строения нельзя считать совместно нажитым имуществом и разделить между супругами

Там материалы спора изучили и сказали, что нижестоящие суды упустили из виду, что спорные постройки самовольные, так как их возвели на участке для садоводства. Супруги не получали разрешения администрации города на строительство автосервиса. Это подтверждает и вступившее в законную силу решение Армавирского городского суда.

Верховный суд подчеркнул главную мысль - номинальный владелец самостроя не приобретает на него права собственности, не может им распоряжаться. Об этом говорится в статье 222 Гражданского кодекса РФ.

Поэтому спорные строения нельзя включить в состав совместно нажитого имущества и разделить между супругами - заявил Верховный суд. Номинальный владелец не вправе распоряжаться самостроем: продавать, дарить, сдавать в аренду и совершать другие сделки. Его нельзя разделить и при разводе. Судебная коллегия по гражданским делам выводы местных судов отменила и направила дело на новое рассмотрение.