Произошла эта история в Краснодарском крае. Супруги решили открыть автосервис на своем дачном участке. Они построили гаражные боксы, но бизнес, как говорится, не задался.
Дело в том, что положенного разрешения на работу автосервиса супруги не получили. Так и жили с пустым зданием на своем участке. Когда же через несколько лет брак рухнул, бывшие супруги стали делить возведенные постройки. Договориться не смогли и обратились в суд.
Местные суды ничего неправильного в исковых требованиях не увидели и активно стали делить так и не заработавший автосервис. Но такой раздел не устраивал то одну, то другую стороны. В итоге, спор дошел до Верховного суда. Там материалы дела изучили и объяснили, почему боксы нельзя поделить.
А теперь подробнее. Супруги поженились, а спустя несколько лет приобрели участок в садовом товариществе Краснодарского края площадью 595 кв. м. Они оформили землю в собственность и решили открыть там автосервис. И работа закипела. Начали строиться гаражные боксы. Но вот соседям такое строительство не понравилось и они стали жаловаться.
Жалобы дошли до прокурора Армавира. Он решил, что объекты строятся незаконно и обратился в суд с иском. Прокурор в суде объяснил, что "размещение объектов для оказания услуг относится к условно разрешенному виду использования". Это означает, что по статье 39 Гражданского кодекса РФ разрешение на это могут дать лишь при проведении публичных слушаний. Подобных слушаний не было, значит, и собственники не имеют права вести на даче бизнес.
Выслушав прокурора, Армавирский городской суд Краснодарского края встал на сторону надзорного ведомства и запретил семье использовать землю не по целевому назначению. А спустя месяц после решения суда, прошло общественное обсуждение, по его итогам собственнику не разрешили открыть на дачных сотках автомастерскую.
Еще через несколько лет брак распался, и мужчина потребовал половину автосервиса. Он предъявил иск к бывшей супруге с требованием поделить здание поровну.
Выступая в суде, истец доказывал, что земельный участок они купили в браке, тогда же и возвели строения. Значит, посчитал мужчина, эту недвижимость можно признать совместно нажитой и, соответственно, разделить. Но на заседании выступил и представитель администрации города. По мнению местной власти, разделить строения нельзя, ведь не было разрешения использовать автосервис.
С этим не согласился Армавирский городской суд. Он указал, что прокурор не настаивал на сносе гаражных боксов, когда рассматривался вопрос о запрете их использования.
Суд учел, что постройки возведены на общие семейные средства. Поэтому суд решил, что по Семейному кодексу (статья 34-я) имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, а доли признаются равными.
Городской суд также согласился с заключением строительно-технической экспертизы по делу и принял его во внимание. В заключении экспертизы сказано, что возведенные несколько лет назад объекты "соответствуют строительным, градостроительным, санитарным, противопожарным нормам и правилам, не создают угрозу жизни и здоровью окружающих, расположение зданий согласовано с владельцами ближайших капитальных строений".
Исходя из всего этого, городской суд удовлетворил требование бывшего супруга и разделил нежилые помещения между истцом и его бывшей женой поровну. С подобным делением согласились остальные местные судебные инстанции. И лишь после их решения, спор дошел до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Там материалы спора изучили и сказали, что нижестоящие суды упустили из виду, что спорные постройки самовольные, так как их возвели на участке для садоводства. Супруги не получали разрешения администрации города на строительство автосервиса. Это подтверждает и вступившее в законную силу решение Армавирского городского суда.
Верховный суд подчеркнул главную мысль - номинальный владелец самостроя не приобретает на него права собственности, не может им распоряжаться. Об этом говорится в статье 222 Гражданского кодекса РФ.
Поэтому спорные строения нельзя включить в состав совместно нажитого имущества и разделить между супругами - заявил Верховный суд. Номинальный владелец не вправе распоряжаться самостроем: продавать, дарить, сдавать в аренду и совершать другие сделки. Его нельзя разделить и при разводе. Судебная коллегия по гражданским делам выводы местных судов отменила и направила дело на новое рассмотрение.