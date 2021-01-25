Участок трассы М-4 в Ростовской области откроют на год раньше срока

Новости

Смс-оповещение о второй прививке заработает в Подмосковье с 27 января 13:43
Шесть новых храмов построят на юге Москвы в 2021 году 13:42
Время перелета на Кубу из России увеличится 13:39
Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства 13:28
Генпрокурор поручил проверить питание детей в школах и детсадах 13:24
В ДТП под Мурманском погибли четыре человека 13:23
В Ленобласти свернут 500 коек для пациентов с COVID-19 13:22
В Болгарии митингующие попытались взять штурмом здание правительства 13:09
В Екатеринбурге трамвай сбил девочку 13:07
Кабмин рассмотрит Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года 13:04
Уничтоженная в Чечне банда Бютукаева готовила атаку на здание ФСБ 13:04
Общий запас древесины в России составляет 102,2 млрд кубометров 12:52
Умер актер из "Секретных материалов" и "Коломбо" Грегори Сьерра 12:50
Sony перенесла премьеру фильма Uncharted с Томом Холландом 12:49
Стилист Пугачевой и Киркорова Шевчук умер на 55-м году жизни 12:37
Россиян пригласили поддержать акцию "Дарите книги с любовью" 12:30
Приставам запретят забирать домашних животных у должников 12:27
Актер из "Бумера 2" и "Глухаря" Александр Шаляпин покончил с собой 12:26
Глава Крыма призвал рассчитывать на худший сценарий наполнения водоемов 12:26
У жителя Астрахани из желудка удалили сварочный электрод 12:23
Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале о COVID-19 12:14
Врач рассказал, как вернуть вкус и обоняние после коронавируса 12:11
В Подмосковье в крупном ДТП погибли три человека 12:09
За убийство на свадьбе в Новой Москве задержаны двое братьев 12:04
Путин поздравил Вячеслава Добрынина с юбилеем 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 13:24
Рубрика: Экономика

Участок трассы М-4 в Ростовской области откроют на год раньше срока

Текст: Евгений Гайва
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Движение по новому участку трассы М-4 "Дон" в Ростовской области протяженностью 35,5 километра дорожники планируют открыть на год раньше срока, сообщили в госкомпании "Автодор". В этом году на новом участке уложат первые 12 км асфальта на новом участке.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
За счет системы "Платон" в 2021 году отремонтируют 260 км трасс

По итогам прошлого года на объекте произвели разработку выемки, перевезли 2,5 млн кубометров грунта, началось устройство насыпи земельного полотна и работы по замене слабых грунтов в пойме р. Дон.

На участке задействовано порядка 350 единиц техники и 1300 человек. В дальнейшем планируется увеличить количество техники на объекте до 500 единиц, а людей - до 2 тысяч человек.

В 2021 году планируется завершить работы по устройству выемок и замене грунта, устроить основной объем насыпи и дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием на отрезке протяженностью около 12 километров.

Часть обхода пройдет по долинам рек Дон, Аксай и Черкасская. С учетом сложных гидрогеологических условий прохождения трассы специалистам предстоит построить новый четырехполосный скоростной участок автомагистрали категории IA, три транспортные развязки, восемь путепроводов и пять мостов, два надземных пешеходных перехода на пересечении с действующей трассой М-4 "Дон", подъездом к Новочеркасску и автодорогой Аксай - Большой Лог - Новочеркасск, уточнили в "Автодоре".

Эти работы ведутся в рамках крупного инфраструктурного проекта - обхода Ростова-на-Дону. Первый реконструированный участок обхода протяженностью 12,2 километра - от Новоперсиановки до развязки на Новочеркасск (с 1024-го по 1036-й километр) - был сдан 24 декабря 2020 года. Обход станет частью Ростовского транспортного кольца. Он позволит сократить пробки на въезде в Ростов и отвести поток транзитного транспорта от города-спутника донской столицы.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства
Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на ЕГЭ-2021
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
В инструкцию к "Спутнику V" добавили предупреждение для онкобольных
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков