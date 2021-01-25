Участок трассы М-4 в Ростовской области откроют на год раньше срока

Движение по новому участку трассы М-4 "Дон" в Ростовской области протяженностью 35,5 километра дорожники планируют открыть на год раньше срока, сообщили в госкомпании "Автодор". В этом году на новом участке уложат первые 12 км асфальта на новом участке.

По итогам прошлого года на объекте произвели разработку выемки, перевезли 2,5 млн кубометров грунта, началось устройство насыпи земельного полотна и работы по замене слабых грунтов в пойме р. Дон.

На участке задействовано порядка 350 единиц техники и 1300 человек. В дальнейшем планируется увеличить количество техники на объекте до 500 единиц, а людей - до 2 тысяч человек.

В 2021 году планируется завершить работы по устройству выемок и замене грунта, устроить основной объем насыпи и дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием на отрезке протяженностью около 12 километров.

Часть обхода пройдет по долинам рек Дон, Аксай и Черкасская. С учетом сложных гидрогеологических условий прохождения трассы специалистам предстоит построить новый четырехполосный скоростной участок автомагистрали категории IA, три транспортные развязки, восемь путепроводов и пять мостов, два надземных пешеходных перехода на пересечении с действующей трассой М-4 "Дон", подъездом к Новочеркасску и автодорогой Аксай - Большой Лог - Новочеркасск, уточнили в "Автодоре".

Эти работы ведутся в рамках крупного инфраструктурного проекта - обхода Ростова-на-Дону. Первый реконструированный участок обхода протяженностью 12,2 километра - от Новоперсиановки до развязки на Новочеркасск (с 1024-го по 1036-й километр) - был сдан 24 декабря 2020 года. Обход станет частью Ростовского транспортного кольца. Он позволит сократить пробки на въезде в Ростов и отвести поток транзитного транспорта от города-спутника донской столицы.