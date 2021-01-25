Уникальный сноупарк The Stash открылся на курорте "Роза Хутор"

Новости

Захарова: Москва озабочена блокировкой страниц российских официальных лиц в соцсетях 18:04
Библиотека иностранной литературы показала фильм "Защитники наследия" 17:55
Госдума 26 января обсудит гаражную амнистию 17:44
В Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в митинги 17:37
Путин выступит на форуме в Давосе 27 января 17:36
Названы самые популярные ж/д станции в столичном регионе 17:31
Володин призвал доверять президенту, а не фейкам о дворцах 17:28
Путин назвал интересной идею создания технопарков при вузах 17:19
В столице круглосуточно удаляют скопления воды на улицах 17:17
В Стамбуле вооруженный ножом мужчина ранил трех россиян 16:56
Крупнейшие музеи Москвы приняли в выходные почти 20 тысяч человек 16:42
В Индии за распространение слухов о вакцинации грозит уголовное наказание 16:42
"Фиорентина" предоставила Кокорину личного ассистента 16:21
Фальков: В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы 16:20
СМИ: На лыжника Большунова написали заявление в финскую полицию 16:19
Вход в Главный штаб Эрмитажа сделали бесплатным для студентов 16:12
Путин: Российские вакцины от COVID-19 зарегистрированы в 13 странах 15:57
Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом 15:56
Ракова: В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 15:46
Кузнецова: Самому маленькому из задержанных на незаконных акциях - 9 лет 15:46
Вологодский суд отказал в УДО пожизненно осужденному за убийство детей 15:43
Путин: ЕГЭ справедливо критикуют, но у системы есть плюсы 15:34
Путин попросил вузы не жалеть средств на участие студентов в соревнованиях 15:20
Толстой: Выпады Украины не найдут поддержки большинства ПАСЕ 15:17
Путин заявил, что дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 17:46
Рубрика: Общество

Уникальный сноупарк The Stash открылся на курорте "Роза Хутор"

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Сноупарк The Stash (Стеш-парк) создан в естественном горном ландшафте сочинского курорта "Роза Хутор". Причем для трюкового оборудования использовались только природные материалы.
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Стеш-парки, в отличие от традиционных сноупарков, принципиально возводятся без проведения земляных работ и установки металлических и пластиковых конструкций. Все делается для того, чтобы максимально вписаться в существующий природный ландшафт, а фигурами для отработки трюков и прыжков становятся лишь валежник и снег. На площадке The Stash они превращены в трамплины, волрайды, радуги и спайны.

В мире аналогичных парков не более десятка, а единственный в России находится на курорте "Роза Хутор". В свое время это было почти секретное место ("the stash" - "тайник", "заначка"), которое даже не обозначалось на картах. Редкие лыжники и сноубордисты могли обнаружить его случайно в районе трассы Обер Хутор и обрадоваться возможности проехать по подготовленным спотам и джиб-фигурам.

Теперь он доступен всем желающим, добраться до Стеш-парка можно на канатных дорогах "Дриада" и "Дафна". Вокруг него проходят несколько горнолыжных трасс, поэтому выехать к подъемнику не составляет никаких проблем.

Сейчас сноупарк The Stash модернизирован, его линии стали шире, появилась возможность обслуживать его ратраками. Всего здесь три линии разного уровня сложности и около 20 фигур для проездов, трюков и прыжков. Попробовать свои силы могут как начинающие горнолыжники, так и профессионалы.

В регионах Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО ЮФО Краснодарский край Роза хутор: 10 ярких лет вместе!

Главное сегодня

Путин: Безработица в РФ снизилась до 5,9%, задача - выйти на докризисный уровень
Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства
Фальков: В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Пушков рассказал о системе штрафов за незаконные блокировки в соцсетях
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России