В Крыму незаконные врезки и утечки воды начал выявлять телеробот

ГУП "Вода Крыма" закупило две передвижные лаборатории на базе автомобиля для выявления утечек и незаконных врезок в водопроводные сети и канализацию. Об этом заявил руководитель предприятия Владимир Баженов.

По его словам, лаборатории выехали на улицы города всего четыре дня назад, и за это время успели обнаружить 12 крупных утечек, которые с применением ранее имеющегося оборудования остались бы незаметными для специалистов водоканала. А питьевая вода продолжала бы утекать в канализацию.

- Лаборатории очень дорогие и с очень современным оборудованием. Мы заказали самые последние модификации. Одна из машин имеет робота и плавучую платформу, которая позволяет нам "плавать" даже по дождевой канализации и находить все и вся, - рассказал Баженов. - Длина телескопа 200 метров - то есть от колодца до колодца мы всегда пройдем. Персонал обучен. "Телеглаз" будет все обследовать, в том числе незаконные врезки. И при наличии такой техники у ГУП РК "Вода Крыма" я смею утверждать - кто не спрятался - я не виноват.

Напомним, потери воды в водопроводных сетях Крыма достигают 60-70 процентов, и в условиях засухи и острого дефицита питьевой воды устранение утечек - приоритетная задача для водоканала и местных властей.