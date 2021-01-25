В Севастополе СК проверит двойные продажи квартир в новостройке

Следственный комитет начал проверку фактов повторной продажи квартир в севастопольских новостройках. Ведомство установит, имелись ли признаки халатности в действиях чиновников, которые согласовали земельный участок. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

- Жители Севастополя долгое время не могут заселиться в квартиры, которые они приобрели в жилищно-строительном кооперативе "Остряково" в 2015 году. В сентябре 2020 года пострадавшие пайщики узнали, что у их квартир появились другие собственники, - рассказали в пресс-службе.

Речь идет о новостройках по проспекту Генерала Острякова, 244, и улице Степаняна, 9а. Ранее прокуратура Севастополя установила факты двойной продажи пяти квартир и четырех нежилых помещений в этих домах на общую сумму более 26 миллионов рублей.

Следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району Севастополя возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.