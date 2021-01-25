В Сочи с остановившейся канатной дороги эвакуировали сотню туристов

В горах Сочи сегодня днем внезапно произошла остановка кресельной канатной дороги. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе горно-туристического центра "Газпром".

Причиной остановки стал технический сбой - не срабатывание аварийного тормоза. Сообщение о происшествии поступило в 15.20 дня.

Эвакуацию "зависших" в воздухе туристов проводили при помощи альпинистского снаряжения сотрудники курорта и спасатели - всего сняли около ста человек, затем отдыхающих транспортировали вниз на снегоходах.

На данный момент все работы завершены.