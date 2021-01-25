Как отличить нелегальный ломбард от официального

Новости

СМИ: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе 10:42
В Совфеде сообщили о планах введения внесудебной блокировки "трэш-стримов" 10:40
Вышел трейлер корейской фантастики Netflix "Космические чистильщики" 10:40
Жителя Югры будут судить за расстрел односельчан 10:34
В Тамбовской области COVID-19 заболели шесть годовалых детей 10:32
В России не обнаружено южноафриканской мутации коронавируса 10:31
Сергунина: Проект столичного правительства "Московский акселератор" победил в международном конкурсе 10:28
Комедию "Тёрнер и Хуч" с Томом Хэнксом превратят в сериал 10:25
В Приморье завели дело после незаконного перекрытия дорог 10:25
Красноярские хирурги восстановили лицо женщине, пострадавшей в ДТП 10:20
В инструкцию к "Спутнику V" добавили предупреждение для онкобольных 10:15
Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве 10:11
На Урале танковая дивизия получит боевые машины и комплексы обнаружения 10:11
Рейтинг правительства Японии упал до 33 процентов из-за COVID-19 10:10
В Германии построят мини-отель из самолета Ан-2 10:04
В столице побит температурный рекорд 2002 года 09:59
Мишустин распределил регионам два млрд рублей на спортивные объекты 09:56
Власти решили перекрыть один из ключевых каналов вывода денег за рубеж 09:38
Европе предрекли одиночество без России 09:34
С октября число безработных в Москве уменьшилось в два раза 09:32
Россияне рассказали, сколько денег ежемесячно им нужно для счастья 09:25
Стало известно, куда россияне летают бизнес-классом 09:16
В Махачкале три человека погибли от отравления угарным газом 09:01
Гусев набрал первое очко в новом сезоне НХЛ 08:57
Капризов первым в истории "Миннесоты" набрал 6 очков в 6 матчах 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 09:18
Рубрика: Экономика

Как отличить нелегальный ломбард от официального

Текст: Татьяна Казанцева
19 нелегальных ломбардов выявлено за девять месяцев 2020 года в четырех регионах УрФО. По количеству сомнительных скупок впереди Челябинская область - 14. Три подобных "заведения" сотрудники Банка России насчитали в Свердловской области, по одному - в Кургане и Тюмени. Эксперты дают советы, как не попасть в ловушку "старухе-процентщице".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ломбарды составляют почти половину (47 процентов) всех микрофинансовых организаций на Урале. Деятельность последних недавно была взята под контроль. Сейчас Банк России ужесточает требования и к ломбардам.

Фото: iStock
Клиентов банков, ломбардов и МФО защитят от кражи персональных данных

Например, в 2021 году создается реестр этих организаций - по заявительному принципу. С января учредители ломбардов должны добровольно "просигнализировать" о своем существовании, отправив в Банк России заявление и набор документов. С "нерасторопными", а также с "черными кредиторами" будут разбираться вплоть до закрытия. Однако и обычные клиенты должны понимать, кому они вручают свое "фамильное сокровище". Иначе есть риск его не вернуть...

- Потребители часто путают ломбарды с деятельностью комиссионных магазинов, куда просто сдаются вещи, и магазины получают за это вознаграждение - комиссию. При сдаче вещи в ломбард потребитель обязательно должен ее выкупить. И только в определенной ситуации (при несоблюдении ряда условий, ухудшении финансового положения клиента), ломбард имеет право реализовать залог. Это основное отличие ломбарда от комиссионки, - рассказала замначальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй.

По ее словам, сегодня очень часто комиссионки и ломбарды работают "дверь в дверь", иногда даже находятся в одном помещении. При этом деятельность комиссионных магазинов регулируется только гражданскими правовыми нормами. Ломбарды же контролирует Центробанк - это касается и ставок, по которым предоставляются микрозаймы. Они четко прописаны: например, в прошлом году проценты по займу, где в качестве залога выступает автомобиль, составляли 6,9 процента в месяц (83% годовых). Займы под залог другого имущества - уже по 11,5 процента в месяц (130% годовых).

- Надо помнить, что величина займа в ломбарде ограничена стоимостью залогового имущества. Предмет залога оформляется залоговым билетом, у которого есть уникальный номер, - сообщил президент НП "Лига Ломбардов" Михаил Унксов.

Работник ломбарда всегда оценивает вещь, которую заемщик приносит в залог - и делает это бесплатно. А взамен обязательно выдает залоговый билет и договор потребительского займа. Светлана Фурдуй советует внимательно изучить договор перед тем, как подставить под ним свою подпись.

Фото: iStock
На Дальнем Востоке еще один банк начал выдавать ипотеку под 1%

- В правом верхнем углу договора должны быть изложены основные условия сделки: проценты, сумма, которую клиент должен выплачивать, когда он выкупает эту вещь. В договоре прописано, что для возврата залога клиент должен выплатить как полученную за вещь сумму, так и проценты по займу. Если клиент не приходит за вещью, ломбард ждет месяц, а затем может реализовать ее. Напомню, что ломбард не имеет права предлагать вам деньги под залог недвижимого имущества. Если он это делает, вы имеете дело с мошенниками, - отметила она.

А Михаил Унксов добавил, что предметом залога может быть только вещь, имеющая определенную ценность, поэтому выдавать деньги под залог документов (на автомобиль, например) запрещено.

Официальный ломбард обязан соблюдать стандарты обслуживания населения. Это касается и времени работы - ни один ломбард не работает круглосуточно. "Правильное" заведение по закону может работать только с 8 до 23 часов.

Кстати

В Свердловской области зарегистрировано 96 ломбардов и 215 подразделений организаций из других регионов.

Между тем

Эксперты отметили сокращение числа договоров займа в ломбардах - в прошлом году их было заключено на 13 процентов меньше, что связывают с ограничительными мерами. При этом средний размер займа вырос с 8 до 10 тысяч рублей.

В регионах Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область УрФО Курганская область Курган УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Иммунолог рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Синоптики рассказали о температурном рекорде в европейской части РФ
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков