Как отличить нелегальный ломбард от официального

19 нелегальных ломбардов выявлено за девять месяцев 2020 года в четырех регионах УрФО. По количеству сомнительных скупок впереди Челябинская область - 14. Три подобных "заведения" сотрудники Банка России насчитали в Свердловской области, по одному - в Кургане и Тюмени. Эксперты дают советы, как не попасть в ловушку "старухе-процентщице".

Ломбарды составляют почти половину (47 процентов) всех микрофинансовых организаций на Урале. Деятельность последних недавно была взята под контроль. Сейчас Банк России ужесточает требования и к ломбардам.

Например, в 2021 году создается реестр этих организаций - по заявительному принципу. С января учредители ломбардов должны добровольно "просигнализировать" о своем существовании, отправив в Банк России заявление и набор документов. С "нерасторопными", а также с "черными кредиторами" будут разбираться вплоть до закрытия. Однако и обычные клиенты должны понимать, кому они вручают свое "фамильное сокровище". Иначе есть риск его не вернуть...

- Потребители часто путают ломбарды с деятельностью комиссионных магазинов, куда просто сдаются вещи, и магазины получают за это вознаграждение - комиссию. При сдаче вещи в ломбард потребитель обязательно должен ее выкупить. И только в определенной ситуации (при несоблюдении ряда условий, ухудшении финансового положения клиента), ломбард имеет право реализовать залог. Это основное отличие ломбарда от комиссионки, - рассказала замначальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй.

По ее словам, сегодня очень часто комиссионки и ломбарды работают "дверь в дверь", иногда даже находятся в одном помещении. При этом деятельность комиссионных магазинов регулируется только гражданскими правовыми нормами. Ломбарды же контролирует Центробанк - это касается и ставок, по которым предоставляются микрозаймы. Они четко прописаны: например, в прошлом году проценты по займу, где в качестве залога выступает автомобиль, составляли 6,9 процента в месяц (83% годовых). Займы под залог другого имущества - уже по 11,5 процента в месяц (130% годовых).

- Надо помнить, что величина займа в ломбарде ограничена стоимостью залогового имущества. Предмет залога оформляется залоговым билетом, у которого есть уникальный номер, - сообщил президент НП "Лига Ломбардов" Михаил Унксов.

Работник ломбарда всегда оценивает вещь, которую заемщик приносит в залог - и делает это бесплатно. А взамен обязательно выдает залоговый билет и договор потребительского займа. Светлана Фурдуй советует внимательно изучить договор перед тем, как подставить под ним свою подпись.

- В правом верхнем углу договора должны быть изложены основные условия сделки: проценты, сумма, которую клиент должен выплачивать, когда он выкупает эту вещь. В договоре прописано, что для возврата залога клиент должен выплатить как полученную за вещь сумму, так и проценты по займу. Если клиент не приходит за вещью, ломбард ждет месяц, а затем может реализовать ее. Напомню, что ломбард не имеет права предлагать вам деньги под залог недвижимого имущества. Если он это делает, вы имеете дело с мошенниками, - отметила она.

А Михаил Унксов добавил, что предметом залога может быть только вещь, имеющая определенную ценность, поэтому выдавать деньги под залог документов (на автомобиль, например) запрещено.

Официальный ломбард обязан соблюдать стандарты обслуживания населения. Это касается и времени работы - ни один ломбард не работает круглосуточно. "Правильное" заведение по закону может работать только с 8 до 23 часов.

Кстати

В Свердловской области зарегистрировано 96 ломбардов и 215 подразделений организаций из других регионов.

Между тем

Эксперты отметили сокращение числа договоров займа в ломбардах - в прошлом году их было заключено на 13 процентов меньше, что связывают с ограничительными мерами. При этом средний размер займа вырос с 8 до 10 тысяч рублей.