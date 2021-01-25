Редкий экземпляр: Уралец оценил советский ЗИЛ-41045 в 37 млн рублей

Пользователь из Екатеринбурга разместил на профильном портале объявление о продаже советского автомобиля ЗИЛ-41045 за 37 миллионов рублей.

По словам продавца, "есть уверенность, данный первый экземпляр очень редкой модели для Члена Политбюро ЦК КПСС является если не единственным, то одним из очень немногих, находящихся в отличном состоянии".

Машину нынешний владелец приобрел в 2004-м, специалисты ЗИЛ восстановили ее с использованием оригинальных запчастей и покрасили по заводской технологии. Хранилось авто также с соблюдением температурного режима и уровня влажности в помещении.

"Салон полностью родной, ремонту не подвергался", - обещает разместивший объявление мужчина, и подчеркивает: спецсвязь демонтирована, так как по сей день используется по назначению.

Продавец обещает, что этот "чисто музейный экспонат" при этом полностью технически исправен и на ходу.

"Он вполне достоин занять место в настоящей коллекции, реально выпущенных АМО ЗИЛ легковых автомобилей, у которых по технологии сборки на каждой детали, отделяемой от кузова (капот, двери, крышка багажника, бампер и так далее) стоит номер кузова", - говорится в объявлении.