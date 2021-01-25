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25.01.2021 14:09
Рубрика: Общество

Редкий экземпляр: Уралец оценил советский ЗИЛ-41045 в 37 млн рублей

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)
Фото: <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/zil/4104/1100056498-4414bff0/" rel="nofollow" target="_blank">Auto.ru</a> Фото: <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/zil/4104/1100056498-4414bff0/" rel="nofollow" target="_blank">Auto.ru</a>
Фото: Auto.ru

Пользователь из Екатеринбурга разместил на профильном портале объявление о продаже советского автомобиля ЗИЛ-41045 за 37 миллионов рублей.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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По словам продавца, "есть уверенность, данный первый экземпляр очень редкой модели для Члена Политбюро ЦК КПСС является если не единственным, то одним из очень немногих, находящихся в отличном состоянии".

Машину нынешний владелец приобрел в 2004-м, специалисты ЗИЛ восстановили ее с использованием оригинальных запчастей и покрасили по заводской технологии. Хранилось авто также с соблюдением температурного режима и уровня влажности в помещении.

"Салон полностью родной, ремонту не подвергался", - обещает разместивший объявление мужчина, и подчеркивает: спецсвязь демонтирована, так как по сей день используется по назначению.

Продавец обещает, что этот "чисто музейный экспонат" при этом полностью технически исправен и на ходу.

"Он вполне достоин занять место в настоящей коллекции, реально выпущенных АМО ЗИЛ легковых автомобилей, у которых по технологии сборки на каждой детали, отделяемой от кузова (капот, двери, крышка багажника, бампер и так далее) стоит номер кузова", - говорится в объявлении.

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